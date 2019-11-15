Apple’ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı AirPods Pro, bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Apple’ın kablosuz kulaklığı yeni özellikleri kullanıcıları karşısına çıkacak.

Apple uzun zamandır, AirPods ile kablosuz kulaklık piyasasını ön saflarında yer almaya devam ediyor. Apple da karşılaştığı büyük ilgiye karşılık sürekli yeni ürünlerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Apple son olarak da yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro’yu geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. AirPods Pro, selefinden daha iyi özelliklerle ve değişen tasarımı ile bugün Türkiye’de satışa sunuldu.

AirPods Pro’nun selefinden ayrılan en önemli özelliği, gürültü engelleme teknolosi. AirPods Pro’nun gürültü engelleme teknolojisi, kulaklıkları kullanırken dışarıdaki gürültüden rahatsız olmanızı engelliyor.

Yeni AirPods’un kurulumu da genel olarak daha basit. AirPods Pro kullanırken mesajlarınızı Siri’ye okutabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklığın Şeffaflık Modu sayesinde de karşınızdaki biri ile konuşurken kulaklıkları çıkarmanız gerekmiyor.

AirPods Pro, yeni özellikleri ile kablosuz kulaklık piyasasında Apple'ın yerini sağlamlaştıracakmış gibi görünüyor. AirPods Pro, tanıtımının ardından bugün Türkiye’de satışa çıktı. Apple’ın kablosuz kulaklığı apple.com.tr üzerinden 1.899 TL fiyat ile satın alınabilir.