Teknoloji devi Apple'ın sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi alanlara yönelik bir ürünü ne zaman piyasaya çıkaracağı merak edilirken ortaya çıkan bilgiler ışığında, Apple tarafından gelmesi beklenen VR ve AR başlıkların geleceği tarihler netleşmeye başladı.

Birçok şirketin artık büyük yatırımlar yapmaya başladığı sanal gerçeklik alanı, gelişen teknolojiyle birlikte gittikçe daha da büyüyor ve büyüdükçe de yeni kapıların açılmasına olanak tanıyor. Geçmişten bu yana farklı şirketin ortaya koyduğu sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerini görmüştük.

Fakat ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ne zaman bu alanlara yönelik bir ürün ortaya koyacağı merak konusuydu. Şimdiyse ortaya çıkan bilgiler, önümüzdeki yıl Apple taraflarından gelen bir AR gözlüğüyle karşı karşıya kalacağımıza işaret ediyor.

AR başlığı 2022’de geliyor:

Digitimes’ın haberine göre Apple’ın ilk AR başlığı, prototip testlerinin ikinci aşamasını geçmiş durumda. Ek olarak söz konusu başlığın seri üretiminin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi, yılın ikinci yarısında ise ortaya çıkması bekleniyor. Bunun öncesinde ise prototip, farklı bir mühendislik testinden (EVT) geçiyor olacak.

Bilgilere göre Apple, bu noktada 2 ürün planlıyor. Bunlardan biri, oldukça üst seviye bir model olacak. Üzerinde bir kamera ve bir de optik lazer sensörü bulunduracak olan cihazın ağırlığı 100 ile 110 gram arasında olacak. iPhone’a bluetooth ile bağlı kalması gereken cihazda 5 nanometrelik bir çip kullanılacak. Gövdesinin ise magnezyum alaşımlı hafif bir malzemeden yapılacağı söyleniyor.

Fiyat konusuna gelindiğinde gündelik kullanıcıları üzecek bir tablo karşımıza çıkıyor. Söz konusu ürünün 2.000 doları (yaklaşık 17.320 TL) aşabileceği düşünülüyor. Bu sebeple de Apple, ürünü endüstriyel ürün olarak nitelendiriyor. Artırılmış gerçeklik alanındaki bir diğer ürünün ise tasarımı henüz net değil. Buna ek olarak o ürünün de 2023’ün sonrasında pazara girmesi bekleniyor.