Apple, Apple Watch'un yeni işletim sistemi olacak WatchOS 8 üzerinde çalışmalarına devam ederken paylaşılan yeni beri konsept, WatchOS'un yeni sürümünden beklentileri ortaya koydu.

Apple’ın akıllı saat işletim sisteminin yeni sürümü olacak WatchOS 8’in duyurulmasına hala 6 ay gibi bir süreç var ve Apple’ın yeni sürümde ne gibi özellikler sunacağına dair detaylı bir sızıntı gerçekleşmiş değil. Yine de paylaşılan yeni bir konsept, Apple’ın WatchOS 8 ile kullanıcılara neler sunabileceğine dair güzel ipuçları veriyor.

Konseptin WatchOS 8’den en büyük beklentisi, gelişmiş bir Sağlık uygulamasına sahip olması. Apple Watch’un üzerinde bulunan sensörler, sağladıkları sağlık verileri ile Apple’ın en önemli pazarlama noktalarından birini oluşturuyor. Buna rağmen WatchOS, akıllı saat üzerinden hala sınırlı sayıda sağlık verisini gösterebiliyor.

Daha gelişmiş bir Sağlık uygulaması

WatchOS 8 konseptindeki yeni Sağlık uygulaması, uygulamanın iPhone sürümüne ihtiyacı azaltıyor. Apple Watch’taki sensörlerin sağladığı tüm “anlık” sağlık verileri tek bir uygulama üzerinden görüntüleyebileceğiniz gibi, geçmiş sağlık verilerini de iPhone uygulamasına gerek kalmadan saat üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Güneş ve Astronomi uygulamaları

Apple’ın halihazırda Solar (Güneş) ve astronomi saat kadranları bulunuyor. Ancak WatchOS 8 konseptinin sunmuş olduğu uygulamalar, bu saat arayüzlerini işlevsel özellikler ile geliştiriyor. Güneş uygulaması, gün boyunca Güneş’in hangi konumlarda olacağını görmenizi sağlarken; astronomi uygulaması da mevcut Ay evresi, Güneş Sistemi’nde gezegenlerin konumu gibi astronomik verilerin görüntülenebilmesine olanak sağlıyor.

Daha gelişmiş bir kontrol merkezi ve widgetlar

WatchOS 8 konseptinin sunmuş olduğu en önemli yeniliklerden biri de yeni kontrol merkezi. Konsept, kontrol merkezindeki ayarları tıpkı iPhone’larda olduğu gibi tek bir menüde bir araya getiriyor. Dahası, kontrol merkezine iPhone’lardakine benzer şekilde widgetlar ekleyerek kontrol merkezinde mevcut sürüme kıyasla çok daha fazla kontrol sunuyor.

Piller uygulaması

iOS 14 ile birlikte iPhone’lara gelen piller uygulaması, kullanıcıların kablosuz bağlantı kurulan tüm cihazların şarj yüzdesini tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilmesine imkan tanıyordu. Aynı uygulamanın Apple Watch’a da gelmesi ve şarjı azalan cihazlarda kullanıcıların güç tasarruf modunu Apple Watch üzerinden etkinleştirebilmesi, akıllı saatin kontrol gücünü epey artırabilirdi.

Doğa Yürüyüşü uygulaması

Yeni nesil bir yürüyüş uygulaması olan Doğa Yürüyüşü uygulaması, kullanıcılar bir rota üzerinde yürüyüş gerçekleştirirken ziyaret ettiği konumlar hakkında bilgi almasına, yeni yerler keşfetmesine ve konumunu anlık olarak görüntülemesine olanak sağlıyor. Yani en azından konsept bunları ön görüyor.