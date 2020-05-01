ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz yıl uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs desteğiyle piyasaya sunulan Apple Card’ın iPhone dışındaki cihazlar için de faizsiz ödeme planları sunacağını açıkladı.

2011 yılında Apple’ın kurucusu Steve Jobs’tan aldığı CEO’luk görevinde dokuz yılı geride bırakan Tim Cook, 2020'nin ilk mali çeyreğine ilişkin yaptığı açıklamada, 2019 yılında piyasaya sunulan Apple Card’ın iPhone dışındaki ürünler için de faizsiz ödeme imkanı sunacağını söyledi.

“Bildiğiniz gibi, faizsiz ödeme planını daha önce ‌iPhone‌ için başlattık. Diğer ürünlerin satın alımlarında da bundan faydalanılması için çalışıyoruz ve kısa süre içinde bir şeyler göreceksiniz” diyen Cook, ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ın desteğine sahip olan Apple Card’ın kullanım alanını daha da genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

Apple Card sahipleri, 24 ay taksitle herhangi bir faiz ödemeden yeni bir iPhone satın alabiliyor

Aralık 2019’da Apple, kullanıcıların Apple Card ile 24 ay taksitle iPhone satın alabilmelerini sağlayan bir plan başlatmıştı. Plan çerçevesinde kullanıcılar, herhangi bir faiz ödemedikleri gibi, ödedikleri toplam tutarın yüzde 3'ü kadarını da nakit olarak geri kazanıyorlardı.

Cupertinolu şirket ayrıca Apple Card sahiplerine kendi mağazalarında alışveriş yaptıklarında yüzde 3 para iadesi teklif ediyor. Ek olarak kullanıcılar T-Mobile, Walgreens ve Uber gibi firmalardan da ödedikleri tutarın yüzde 3’ü oranında nakit kazanıyorlar. Bu puanlar daha sonra Cüzdan uygulamasında yer alan Apple Cash adındaki karta tanımlanıyor.

Apple CEO’su Cook, spesifik olarak açıklamasa da, iPhone satın alımları için uygulanan 24 aylık faizsiz ödeme planını, iPad ve Mac gibi diğer ürünler için sunulabilir. Şirket, bir süre önce COVID-19 salgınından etkilenen Apple Card müşterilerini bir nebze olsun rahatlatabilmek adına mart ve nisan ödemelerini atlamalarına imkan tanıyan Apple Card‌ Yardım Programı’nı hayata geçirmişti.