Apple'ın 2023'te duyurduğu CarPlay 2.0 yazılımı, 2024 yılında yayımlanacaktı. Ancak bu gerçekleşmedi. Apple ise konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2023 yılında önemli bir duyuru gerçekleştirmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, CarPlay 2.0'nin yolda olduğu açıklanmıştı. Apple, yeni sürümün 2024 yılı içerisinde, önce ABD'de piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Ancak 2025 yılına geirmemize rağmen konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Apple, CarPlay 2.0'yi ne ABD'de ne de başka bir ülkede piyasaya sürmedi. Üstelik şirketin resmî internet sitesinde, CarPlay 2.0'nin 2024 yılında yayımlanacağı ibaresi hâlâ duruyor.

CarPlay 2.0'ye ne olduğu belirsiz

Apple'ın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olması kafaları karıştırıyor. Ortada bir gecikme olduğu aşikâr ancak bundan dahası da olabilir. Apple, herhangi bir nedenden ötürü CarPlay 2.0'i tamamen iptal etmiş de olabilir. Ancak resmî açıklama yokken söyleyeceğimiz her şey spekülasyondan ibaret olacaktır.

Bu arada; CarPlay 2.0'nin oldukça gelişmiş bir yapıda olacağını söyleyelim. Mevcut Apple CarPlay'de bulunmayan iklim kontrolü, araç içi kameralar ve elektrikli araç şarj durumu gibi özelliklere entegre çalışacak sistem, marka bazında özelleştirmeye de imkân tanıyacak. Bakalım Apple, CarPlay 2.0'ye ilişkin neler söyleyecek...