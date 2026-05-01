Apple, son çeyrekte yine devasa gelir ve kâr rakamlarına ulaştı. iPhone satışları zirvede kalırken, servis gelirleri de rekor seviyeye çıktı.

Apple, son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve yine beklentileri aşan bir performans ortaya koydu. Şirket, toplamda 111,2 milyar dolar gelir ve 29,6 milyar dolar net kâr elde ederek teknoloji dünyasındaki liderliğini pekiştirdi.

Açıklanan rakamlar, Apple’ın özellikle ürün ve servis tarafındaki güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Gelir kalemleri incelendiğinde en büyük payın her zamanki gibi iPhone tarafında olduğu görülüyor.

Gelirin büyük kısmı iPhone’dan geldi

Apple’ın açıkladığı verilere göre en yüksek gelir kalemi iPhone oldu. Şirket, iPhone satışlarından yaklaşık 57 milyar dolara yakın gelir elde ederek toplam gelirin önemli bölümünü bu segmentten sağladı.

Şirketin servis gelirleri de dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. 30 milyar dolar sınırını aşan servis gelirleri, Apple’ın sadece donanım değil ekosistem üzerinden de ciddi bir kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Diğer ürünler de büyümeye devam ediyor

Mac ve iPad satışları da artış gösterdi. Mac tarafında yaklaşık 8,4 milyar dolar, iPad tarafında ise 6,9 milyar dolar gelir elde edilirken, aksesuar ve giyilebilir ürün kategorisi de güçlü katkı sağlamaya devam etti. Apple, finansal sonuçlarla birlikte dikkat çeken bir karar daha açıkladı. Şirket, 100 milyar dolara kadar hisse geri alım programını onayladı ve yatırımcılara yönelik temettü artışı kararı aldı.