Apple'ın fiziksel tuşların bulunmadığı iPhone üretme hayali yeni iddialara göre rafa kalkmış durumda.

Apple’ın iPhone’larda fiziksel tuşları tamamen kaldırma planı suya düşmüş olabilir. Son gelen bilgilere göre şirket, katı hâl tuşları hayata geçirebilmek için karşılaşılan teknik sorunları çözmekte zorlanıyor.

Zamanında iPhone 15 Pro’nun katı hâl tuşlara sahip olacağına dair güçlü söylentiler vardı. Bu teknoloji, fiziksel tuşlar yerine dokunmaya duyarlı alanlar sunarak kullanıcıya dokunsal geri bildirim sağlayacak ve gerçek bir tuş hissi yaratacaktı ancak Apple bunu hayata geçirmeyi başaramadı. Aynı durum iPhone 16 Pro için de geçerliydi ve görünüşe göre iPhone 17 Pro’da da şirket bu planını devreye sokamayacak.

Apple'a engel olan şey ne?

Katı hal tuşların fiziksel tuşlara göre hem üretim hem de kullanım aşamasında daha güvenilir olması gerekiyor ancak Apple şu anda bu beklentiyi karşılayamıyor. Instant Digital tarafından sızdırılan bilgilere göre Apple, dokunsal tasarımı ve uzun vadeli kullanım güvenilirliğini henüz tam olarak optimize edemedi.

Apple içinde “Project Bongo” olarak bilinen bu girişimin şimdilik rafa kaldırıldığı söyleniyor. Şirketin şu an için ekran ve pil teknolojisine odaklanmanın daha mantıklı olduğuna karar verdiği düşünülüyor.

Apple’ın katı hâl tuşlara en önemli yaklaşımı iPhone 16 serisinde gördüğümüz 'Kamera Denetimi' tuşu. Yine de bu tuş dokunmaya duyarlı olmasına rağmen hâlâ mekanik bir yapı içeriyor.