Apple Hesabınızı Kalıcı Olarak Nasıl Silersiniz?

Apple hesabınıza bir nedenden ötürü artık ihtiyacınız kalmadı ise ve silmek istiyorsanız bunu basit bir yoldan yapabilirsiniz.

Apple 2018'in başlarında Veriler ve Gizlilik isimli sayfasını duyurdu. Şirketin daha önce duyurduğu ve şimdi de erişime açtığı bu siteyle; Apple'ın sizin hakkınızda sahip olduğu bütün verileri talep edebilir veya sahip olduğunuz Apple hesabını tamamen silebilrsiniz. Bu yazımızda size Apple Veriler ve Gizlilik sistemini kullanarak, Apple kimliğinizi nasıl kalıcı olarak silebileceğinizi anlattık.

Apple Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?​

Apple Veriler ve Gizlilik sayfasına Apple kimliğinizle giriş yapın. (Tercihinize bağlı olarak İki Faktörlü Kimlik Doğrulama 'yı da yapmanız gerekebilir.)

'yı da yapmanız gerekebilir.) Hesabınızı Silin başlığı altında bulunan Başlayın butonuna tıklayın.

Devamında çıkan sayfayı aşağı kaydırarak "Hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olmak için isteğinizin nedenini seçin:" ibaresinin altında bulunan kutucuktan hesabınızı neden kapatmak istediğinizi seçtikten sonra, hemen altında bulunan mavi Devam butonuna tıklayın.

Bu adımları uyguladıktan sonra devam edeceğiniz sayfada size son bir kez hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyip istemediğiniz sorulacak. Silmek istediğinizi belirttiğiniz takdirde, talebiniz doğrultusunda hesabınız geri dönüşü olmayacak bir şekilde kalıcı olarak kapatılacaktır.