Apple, 2021 yılının sonlarına doğru AirPods Pro'ya getirdiği yazılım güncellemesinin ardından, bugün de benzer bir haber ikinci nesil AirPods'lar için geldi.

Apple, müzik bağımlısı kullanıcılarını yeni AirPods modelleriyle mutlu etmeye devam ediyor. Yeni nesil AirPods hakkında da geçtiğimiz günlerde sizinle ilginç bilgiler paylaşmıştık. Yeni modelleri üzerinde çalışmalarına devam eden Apple, eski nesil AirPods kullanıcılarını da unutmadı.

Apple’ın 2021 yılının sonlarına doğru AirPods Pro kullanıcılarının gerektiğinde yazılım güncellemesi yapabilmesine olanak sağlamıştı. Bugün de yine benzer bir haber ikinci nesil AirPods’lar için geldi. Gelin haberin detaylarına bir göz atalım.

İkinci nesil AirPods'lara yazılım güncellemesi

MacRumors tarafından duyurulan bilgiye göre, ikinci nesil AirPods’lar da artık desteklenen modeller arasında listeniyor. Kullanıcıların AirPods’larından birinde güncelleme alamaması veya iOS olmayan bir cihazda kullanması sonucu oluşan sıkıntıları için yazılım yüklemelerine olanak tanıyor. Bununla birlikte yazılım güncellemesi yalnızca Apple’ın dahili kullanımı için geçerli.

AirPods yazılımını güncellemek isteyen kullanıcıların Apple Mağazaları veya Apple Yetkili Servisi’ni ziyaret etmeleri gerekiyor. Hatırlatmakta fayda var; güncelleme alabilecek olan AirPods’lar şimdilik sadece ikinci nesille sınırlı. Üçüncü nesil AirPods ve AirPods Max bu listeye dahil edilmedi. İlerleyen günlerde bu listeye başka Apple cihazların dahil edildiğini görür müyüz bilmem ama bu habere binlerce kişinin sevindiğini duyar gibiyiz.