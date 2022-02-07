Ortaya çıkan yeni bir Apple patentine göre Apple, kulaküstü kulaklığı AirPods Max’ın selefi AirPods Max 2’yi çok kullanışlı bir özellikle çıkarmayı hedefliyor olabilir.

Yeni Apple ürünleri sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sizlere ortaya çıkan Apple patentlerini ve bu patentlerin yeni iPhone SE’ye ve yeni iPad’e işaret ettiğini aktarmıştık. Şimdi ise yeni bir Apple patenti ortaya çıktı.

Ortaya çıkan yeni Apple patenti, bu sefer yeni AirPods’lara işaret ediyor. AirPods Max 2’ye ait olduğu söylenilen patente göre AirPods Max 2, dokunmatik kontrol özelliği ile donatılarak gelebilir.

AirPods Max 2, dokunarak kontrol etme özelliğine sahip olacak

Apple’ın ABD Patent ve Tescil ofisi üzerinde başvuru yaptığı bir patent ortaya çıktı ve patentte dokunmatik işlemler yapılabilen bir yüzey görülüyor. Patentteki ürün ise Apple AirPods Max kulaklığına bir hayli benziyor, bu sebeple cihazın AirPods Max 2 olabileceği düşünülüyor.

Patentte görülenlerden şu çıkarımlar yapılabiliyor: Bu elektronik cihaz en az bir dokunmatik yüzey, bir ya da daha fazla işlemci ve bir ya da daha fazla programı barındırabilecek bir bellek barındırıyor. Bu bir ya da daha fazla program ise dokunmatik yüzeydeki bir hareketi tespit edebiliyor ve bu hareketin ardından bir işlem gerçekleştiriliyor.

Tabii bu da Apple’ın AirPods Max 2’yi dokunmatik yüzey ile kullanıcıya sunabileceğinin öngörülmesine yol açıyor. Apple’ın kulaküstü kulaklığı AirPods Max’in selefi AirPods Max 2'de bulunacağı ön görülen dokunmatik kontrol özelliği şarkı atlamayı, Siri'yi kullanmayı, sesi açıp kapamayı ve daha fazlasını kolaylaştırabilir.