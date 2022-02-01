Gucci, Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods Max için özel bir taşıma çantası oluşturdu. Standart bir tasarıma sahip olan çanta, 980 dolarlık fiyatı ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Çünkü Apple, ABD'de bu kablosuz kulaklık için 549 dolar istiyor.

Dünyanın en popüler lüks giyim markalarından bir tanesi olan Gucci, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süre önce piyasaya sürdüğü AirPods Max isimli kablosuz kulaklığı için özel bir taşıma çantası oluşturdu. Tamamen geri dönüştürülebilir olarak imal edilen çanta, açıkçası çok gereksiz olduğunu düşündürtecek bir fiyata sahip. Zira Gucci, bu taşıma çantası için tam 980 dolar istiyor.

Gucci'nin AirPods Max için oluşturduğu özel taşıma çantası, şirketin "Ophidia" serisinin bir parçası. Şirketin gelenekselleşmiş tasarım dilini benimseyen çanta, iç içe geçmiş G harflerinden oluşan logoyu tam anlamıyla sergiliyor. Kullanıcılar, bu çantayı isterlerse ellerinde, isterlerse de omuzlarında taşıyabilecekler.

Gucci'nin AirPods Max için tasarladığı çanta işte böyle görünüyor

Gucci tarafından hazırlanan taşıma çantası ile ilgili merak edilen bir husus var. Öyle ki bu çantanın mıknatıs içerip içermediği henüz net değil. Şirket, Smart Battery Case benzeri bir sistemi bu çantaya entegre etmiş olabilir. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Apple tarafından piyasaya sürülen AirPods Max, Türkiye'de 7.999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Gucci'nin çantası ise bugünkü dolar kuru ile vergiler hariç 13 bin liranın üzerine çıkıyor. Yani bu çanta, Türkiye için pek de tercih edilesi değil. Ancak ABD'de de pek mantıklı olduğunu söyleyemeyiz. Zira AirPods Max'in ABD fiyatı 549 dolar. Bu durumda bile bir çantaya kulaklığın neredeyse iki katı ödenmesi gerekecek...