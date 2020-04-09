Apple’ın 5G iPhone Modellerinin Çıkış Tarihi Uzayabilir

Koronavirüsten fazlasıyla etkilenen şirketlerden biri olan Apple, önümüzdeki süreçte tanıtması beklenen yeni iPhone’lar için hala net bir tarih duyurmuş değil. Analistlerden gelen bilgilere göre ise, yeni telefonların çıkış tarihinin 2021’e kadar uzaması bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya üzerindeki hemen hemen tüm sektör etkilenmiş durumda. En çok etkilenen sektörlerden birisi de mobil teknoloji oldu. Evlerinden dışarı çıkmayan insanlar, ellerindeki parayı akıllı telefon gibi pahalı sayılabilecek ürünlere vermiyorlar, bu da akıllı telefon şirketlerinin zarar etmesine neden oluyor. Bu durumun farkında olan Apple da akıllı telefonlarını başka bir tarihte tanıtmak isteyecek gibi görünüyor.

Şubat ayında Foxconn ve Wistron gibi üretim ortaklarının fabrikalarını geçici süreyle durdurmasının da etkisiyle zor bir süreç geçiren şirket, bu sene çıkaracağı iPhone 12 5G’yi daha geç bir tarihte duyurabilir. Normal şartlarda Eylül 2020 gibi yeni akıllı telefonlarını tanıtması beklenen Apple, koronavirüs salgını nedeniyle bu duyuru tarihini geciktirebilir. Tarihin Aralık 2020 veya 2021 yılının başına kadar uzaması ihtimal dâhilinde gözüküyor.

Üretimde aksaklık var

Apple’ın Foxconn gibi üretim ortaklarının koronavirüs nedeniyle uzun süre çalışamaması, yeni nesil iPhone 12’lerin gecikmesine neden olan bir diğer önemli faktör olarak gösteriliyor. SeekingAlpha’ya göre iki Weedbush analisti, iPhone 12’nin Ekim ayında duyurulma ihtimalinin %10 ile %15 arasında olduğunu belirtti. Apple’ın tedarik zincirinin hala normalleşmeye çalıştığını belirten analistler, Covid-19 salgının Apple’ın hisse senetlerinde büyük bir düşüşe neden olduğunu da açıkladılar.

Apple’ın bu sene 4 telefon tanıtması bekleniyor

Apple’ın en güvenilir analistlerinden olan Ming-Chi Kuo’nun yaptığı açıklamalara göre Apple, bu sonbaharda 4 yeni akıllı telefon tanıtacak. Bu telefonların 5,4 inçlik nispeten küçük ekranıyla iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Plus, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max isimleriyle çıkış yapması bekleniyor.

Apple’ın 2020 model cihazlarının her birinde 15 milyar transistor bulunan 5nm A14 Bionic yonga seti ile karşımıza çıkması beklenirken, telefonların yine dördünün de 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranlara sahip olacağı düşünülüyor.