iPhone 12 ile İlgili İddialar Doğrulayan Ekran Görüntüsü

ABD’li teknoloji devi Apple’ın bu sonbaharda tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil amiral gemisi serisi iPhone 12 yavaş yavaş gündemindeki ağırlığını artırmaya başladı. Bugün yayınlanan iPhone 12 sızıntıları, telefondaki çentiğin önceki modellere kıyasla önemli oranda küçüleceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığı iPhone 11 serisi ile başarılı bir satış grafiği yakalayan Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil amiral gemileri ile çok daha iyi bir iPhone deneyimi sunmayı hedefliyor.

iPhone 12 ailesini görmemize daha hatrı sayılır bir süre var ancak bu durum, yeni modellerle ilgili spekülasyonlara engel olmuyor. Twitter kullanıcısı @choco_bit tarafından yayınlanan görseller, iOS 14'ün Android'de bulunanlara benzer Ana ekran widget'ları sunacağına dair söylentileri onaylıyor. Dahası, bu görsellerdeki iPhone 12’lerin çok daha küçük bir çentiğe sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.

iOS 14'te Android'deki gibi ana ekran widget'ları olacağı iddia ediliyor

Görüntülerin nereden geldiğine dair hiçbir bilgi verilmese de, keşfin kaynağının muhtemelen henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 14 olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan iPhone 12’nin arkasını yansıtan görüntü, yeni nesil iPhone'un iPhone 11 serisinden farklı olarak LiDAR sensörüne de sahip olacağına dair önceki haberleri destekliyor. iPhone 12 Pro ve Pro Max’teki diğer üç sensörün ana kamera, telefoto ve ultra geniş açılı kameradan oluşmasını bekliyoruz.

iPhone 12 serisinin alacağı iyileştirmeler bunlarla da sınırlı olmayacak. 5G desteği, iPhone 4’ten ilham alan daha köşeli ve şık tasarım, Apple'ın ilk 5 nanometre A serisi çipi gibi daha pek çok yenilik, kullanıcıları bekliyor olacak.

iPhone 12 Pro, aşağıdaki gibi bir tasarımla gelebilir

Öte yandan koronavirüs salgını sebebiyle çalışmalarını evden sürdüren Apple yazılımcıları, geçtiğimiz hafta Bloomberg'e verdikleri demeçte, iOS 14'ün geliştirilmesinde herhangi bir gecikme olmadığını ve yeni işletim sisteminin planlandığı gibi sonbaharda yayınlanabileceğini söylemişlerdi.

iOS 14; yeni fitness uygulaması, daha gelişmiş bir iMessage, kod adı ‘Gobi’ olan yerleşik bir Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması ve iPad Pro için Trackpad destekli akıllı klavye gibi önemli geliştirmelere sahne olacak. iOS 14 güncellemesini alacak en eski modelin iPhone SE olması bekleniyor.