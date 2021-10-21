Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni nesil işlemcisi M1 Max, GPU performansı ile de çok konuşulacak. GFXBench'te yer alan test sonuçları, M1 Max'in 32 çekirdekli GPU'sunun NVIDIA GeForce RTX3080 Mobile'a kafa tuttuğunu gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde bir lansman gerçekleştiren ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu lansmanda yeni işlemcileri M1 Pro ve M1 Max'i duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu işlemcilerin üst düzey performans ve grafik özellikleri sunduğu ifade edildi. Görünen o ki Apple, öve öve bitiremediği işlemcileri için pek de haksız değildi. Zira yapılan son testler, M1 Max'in GPU'sunun piyasadakilerin en iyilerine kafa tutabildiğini ve hatta onları geçtiğini gözler önüne seriyor.

Apple tarafından yapılan açıklamalarda, M1 Max'in sahip olduğu 32 çekirdekli GPU'nun, NVIDIA'nın GeForce RTX 3080 Mobile'a rakip olduğunu belirtti. Apple'ın bu iddiası çok dikkat çekiciydi. Çünkü 60 watt gücündeki bir GPU ile 160 watt gücündeki GeForce RTX 3080 Mobile'ın aynı olduğu söyleniyordu. GFXBench aracılığıyla yapılan tezler, Apple'ın bu iddiasının gerçek olabileceğini ortaya koydu.

M1 Max, gerçekten de GeForce RTX 3080 Mobile'a kafa tuttu

GFXBench test sonuçlarına geçmeden önce, sizlere ufak bir bilgilendirme yapalım. Bu platform, aslında akıllı telefonların kıyaslanabilmesi için geliştirildi. Yani modern GPU'ların test edilmesi için pek de uygun değil. Üstelik bu testlerden alınan sonuçlar, test edilen GPU'ların net oyun performansını da tam olarak sunmuyor. Bu yüzden, yukarıdaki kıyaslamayı doğrudan oyun odaklı olarak düşünmememiz gerekiyor.

Yapılan testler, piyasanın en popüler olduğu gibi en güçlü mobil GPU'larından bir tanesi olan GeForce RTX 3080 Mobile ile M1 Max arasında ciddi bir rekabet olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda; bazı testleri Apple'ın kazandığını, bazılarını ise NVIDIA'nın kazandığını görüyoruz. Görünen o ki Apple'ın yepyeni işlemcileri, yalnızca CPU performansı ile değil, GPU performansı ile de çok konuşulacak.