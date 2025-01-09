Son dönemde birçok davaya adı karışan Apple, şimdi de kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor.

Apple'ın son dönemde başı davalar yüzünde ağrıyor ve şimdi de şirket kendini iPhone 15 serisinin gelişmiş kamera teknolojisi nedeniyle açılan bir patent davasının içinde buldu.

Gelişmiş gece görüşü ve düşük ışık performansı sağlayan teknolojiler üzerinde çalışan SiOnyx, Apple'ın bu yenilikleri iPhone 15 serisinin kameralarında izinsiz kullandığını iddia ederek şirkete dava açtı.

SiOnyx, 2014 ve 2017'de gerçekleşen toplantılardan şüpheleniyor

Şirket, Apple'ın bu teknolojilere dair bilgileri 2014 yılında başlayan teknik toplantılar sırasında elde ettiğini savunuyor. Özellikle de kanıt olarak sunulan ve 2017’de gerçekleşen gizli kamera teknolojilerinin detaylarının paylaşıldığı bir toplantı da davanın odak noktası.

Apple, SiOnyx’in iddialarına sert bir şekilde karşı çıkıyor. Şirket, iki taraf arasında yapılan bir gizlilik anlaşmasının, toplantılarda paylaşılan bilgilerin yasal suçlamalarda kullanılmasını yasakladığını savunuyor. Apple’ın avukatları, bu anlaşma gereği SiOnyx’in davada kullandığı kanıtların geçersiz olduğunu belirtiyor.

Eğer SiOnyx davayı kazanırsa Apple hem yüklü miktarda tazminat ödemek hem de gelecekte benzer teknolojileri kullanabilmek için lisans ücreti ödemek zorunda kalacak.

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