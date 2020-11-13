Apple, iOS 14.3'ün İlk Geliştirici Beta Sürümünü Yayınladı

Apple, iOS 14.3'ün ilk geliştirici betasını, birtakım sorunlarla yayınladı. Önce muhtemelen sunucu sorunları nedeniyle güncellemeyi geri çekmek zorunda kalan şirket, ardından sorunları düzeltti. Peki iOS 14.3, ne gibi yeniliklerle geldi?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni mobil işletim sistemleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iOS 14.2'yi beta sürümden çıkaran şirket, bu kez de iOS 14.3 ile iPadOS 14.3'ün ilk geliştirici beta sürümlerini yayınladı. Ayrıca Apple, watchOS 7.2 ile tvOS 14.3'ün de ilk geliştirici betalarını kullanıma sundu.

iOS 14.3'ün ilk geliştirici beta sürümünün, normalde kablosuz olarak da indirilebilmesi gerekiyordu. Ancak şirket, muhtemelen sunucu sorunları nedeniyle bazı sorunlar yaşadı. Önce kablosuz olarak indirilebilen iOS 14.3, saatler içerisinde görünmez oldu. Geliştiriciler, son sürümü deneyimleyebilmek için Apple'ın internet sitesini kullanmak zorunda kaldılar. Ancak daha da ilginç bir şekilde Apple, kullanıma sunduğu beta sürümleri birkaç saatliğine geri çekti ve kimse de bu sürümlere erişemedi. Sorunları düzelten Apple, güncellemeleri yeniden sundu.

iOS 14.3'le birlikte ne gibi yenilikler geldi?

Apple, ekim ayında düzenlediği bir etkinlikte, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in yeni bir fotoğraf çekme formatına sahip olacağını söylemişti. "ProRAW" olarak isimlendirilen bu format, iOS 14.3'ün ilk geliştirici betası ile gün yüzüne çıktı. Tüketiciler artık, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te ProRAW uzantılı ham fotoğraflar çekebilecekler.

iOS 14.3'le gelen başka bir yenilik ise Ev uygulamasında karşımıza çıkıyor. Son beta sürüme göre kullanıcılar, evlerindeki HomeKit ürünlerinin yazılım güncellemelerini, bundan sonra Ev uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Yani akıllı ürünlerin yazılım güncellemesi, tıpkı App Store'da uygulama güncelliyormuş gibi görünecek. Kullanıcılar, Ev uygulamasına girdikten sonra "Tümünü Güncelle" butonu ile bir ya da birden çok HomeKit ürününü tek seferde güncelleyecek.

Artık Safari uygulamasında Ecosia'yı arama motorunuz olarak seçebilirsiniz

Kullanıcılar, Safari uygulamasının varsayılan arama motorunu bir süredir seçebiliyorlar. Bu bağlamda kullanıcılar, Safari ayarları altında yer alan menüden "Arama Motoru" seçeneğine girdiklerinde; Google, Yahoo, Bing ve DuckDuck Go'yu seçebiliyorlardı. iOS 14.3'ün ilk geliştirici beta sürümü ise kazandığı parayı ağaç dikmeye kullanan Ecosia'yı getiriyor. Verileri satmadığını iddia eden Ecosia, çevre dostu bir arama motoru olarak da zaman zaman tercih ediliyor.

iOS 14.3'ün ilk beta sürümü, watchOS 7.2 ile birlikte Apple Watch kullanıcılarına da bazı yenilikler sunacak. Bu bağlamda Fitness ve Sağlık uygulamaları, kullanıcıların hayatlarını riske atmamaları için çeşitli bildirimler gönderecek. Bir kullanıcı, sağlık ve günlük diğer aktivitelerini etkileyecek kadar spor yaparsa, sınıra gelindiğine dair bildirimle karşılaşacak.