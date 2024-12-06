Apple’ın iOS 18.2 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına sunacağı yeni özellikler belli oldu. Kullanıcılar yapay zekâ destekli özellikler ve çeşitli uygulama iyileştirmeleri ile karşılaşacak.

Apple, iOS 18.2'nin deneme sürümünü paylaştı. Merakla beklenen yeni sürüm ile birlikte iPhone kullanıcılarına daha fazla yapay zekâ desteği, fotoğraf düzenleme araçları ve uygulama özelliklerinde önemli iyileştirmeler sunuluyor.

Apple, bugün iOS 18.2'in deneme sürümünü duyurdu. Bu güncelleme özellikle iPhone 16 serisi ve diğer yeni cihazlar için dikkat çeken özellikler sunuyor diyebiliriz.

iOS 18.2 ile gelen özellikler

Apple Intelligence, fotoğraf kütüphanesinde görsel oluşturma ve ChatGPT desteği gibi yenilikleri içeriyor. Kamera kontrolünde ise kullanıcıların fotoğraf çekim deneyimlerini geliştirecek önemli değişiklikler sunuyor olacak. Mail, Safari, ve Fotoğraflar gibi uygulamalarda da pek çok geliştirme mevcut.

Yeni güncelleme, iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte iOS 18.2 ile gelen yenilikler: