Apple, iOS 18.2'nin deneme sürümünü paylaştı. Merakla beklenen yeni sürüm ile birlikte iPhone kullanıcılarına daha fazla yapay zekâ desteği, fotoğraf düzenleme araçları ve uygulama özelliklerinde önemli iyileştirmeler sunuluyor.
Apple, bugün iOS 18.2'in deneme sürümünü duyurdu. Bu güncelleme özellikle iPhone 16 serisi ve diğer yeni cihazlar için dikkat çeken özellikler sunuyor diyebiliriz.
iOS 18.2 ile gelen özellikler
Apple Intelligence, fotoğraf kütüphanesinde görsel oluşturma ve ChatGPT desteği gibi yenilikleri içeriyor. Kamera kontrolünde ise kullanıcıların fotoğraf çekim deneyimlerini geliştirecek önemli değişiklikler sunuyor olacak. Mail, Safari, ve Fotoğraflar gibi uygulamalarda da pek çok geliştirme mevcut.
Yeni güncelleme, iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte iOS 18.2 ile gelen yenilikler:
- Apple intelligence: Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, Apple Intelligence teknolojisini desteklemeye başladı. Bu özellik, cihazınızın yapay zekâ desteği ile daha akıllı ve verimli çalışmasını sağlıyor.
- Image playground: Fotoğraf kütüphanenizdeki kavramları, tanımlamaları ve insanları kullanarak yaratıcı görseller oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulama sunuluyor. Kullanıcılar, animasyon ve illüstrasyon stillerini seçerek, önizlemelerle görsellerini oluşturabilir ve bu görselleri iMessage, Freeform ve üçüncü taraf uygulamalarda paylaşabilir. Görseller iCloud ile senkronize edilir.
- Genmoji: Yeni Genmoji özelliği, klavyeden doğrudan özel emoji oluşturmanıza imkan tanır. Oluşturduğunuz emoji'ler iCloud ile tüm cihazlarınızda senkronize edilir.
- ChatGPT desteği: OpenAI’nin ChatGPT'si, Siri ve Yazım Araçları'ndan doğrudan erişilebilir hale gelir. Yazım Araçları, sıfırdan metin oluşturmanıza yardımcı olurken, Siri ChatGPT'yi kullanarak daha doğru ve etkili cevaplar verebilir.
- Image wand: Notlar uygulamasında, çizimler ve yazılı notlarınızı görsellere dönüştürmenize olanak tanır.
- Kamera kontrol: iPhone 16 serisi cihazlarla, Visual Intelligence teknolojisi sayesinde, nesnelerle etkileşime girip o yerle ilgili bilgi edinmek mümkün hale gelir. Ayrıca, iki aşamalı deklanşör ve odaklama ile pozlama kilitleme özellikleri, kamerada daha iyi kontrol sağlar.
- Mail uygulaması: Yeni Mail Kategorilendirme özelliği, mesajlarınızı önceliklendirmenize yardımcı olur. Ayrıca, Digest Görünümü sayesinde bir gönderenden gelen tüm mesajlar bir arada gruplandırılabilir.
- Fotoğraflar uygulaması: Video izleme deneyimini geliştiren yenilikler, kareler arası kaydırma ve otomatik döngü video oynatma kapama seçeneklerini içeriyor. Koleksiyonlar görünümünde yapılan iyileştirmeler ise kullanıcıların daha kolay gezinmesini sağlıyor.
- Safari: Safari başlangıç sayfası için yeni arka plan görselleri eklenmiş olup, URL'leri mümkün olduğunda HTTPS'ye yükseltme özelliği de bulunuyor. Ayrıca, dosya indirme ilerlemesi artık dinamik ada ve ana ekranda takip edilebiliyor.