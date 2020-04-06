Geçtiğimiz hafta içerisinde sıkça duyar olduğumuz ve cihazın içerisinde bulunduğu mekânı çok daha doğru bir şekilde algılamasına yardımcı olan LiDAR sensörünün Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 12 Pro'da kullanılacağına dair yeni bir görsel paylaşıldı.

Silikon Vadisi devi Apple, her yılın sonbaharına doğru yeni akıllı telefon serisini lansmanını gerçekleştiriyor. Dünyaca takip edilen bu lansmanda tanıtılan teknolojiler ise yılın geri kalanında mobil pazarın gidişatına diğer akıllı telefon üreticisi şirketler için yön veriyor.

Apple'ın akıllı telefon serisi iPhone'un 12 Pro modelini tanıtmasına daha aylar varken cihaz hakkındaki detaylar ise yavaş yavaş gün ışığına kavuşuyor. Daha önce yaptığı iPhone sızıntıları ile bilinen Fudge isimli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 Pro'nun kamera modülünü gözler önüne seren bir görsel yayınladı.

iPhone 12 Pro, LiDAR sensörle geliyor

Ortaya çıkan görselde gözüktüğü üzere iPhone 12 Pro, kamera modülü içerisinde 3 adet kamerayı ve flaşı barındırıyor. Bunun yanında mikrofon deliği için de yer bulunan iPhone 12 Pro kamera modülünü sağ alt kısmındaki koyu alan ise dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihazın kamera modülünde bulunan gri yuvarlak kısmın, yeni iPad Pro modelinde kullanılan LiDAR sensör olduğu çok kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. iPhone 12 Pro, LiDAR sensörüne sahip olmasıyla beraber artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini artık çok daha stabil çalıştırabilecek.

LiDAR teknolojisi nedir?

Lazer ışığı aydınlatması ve yansıyan ışığın ölçülmesi teknolojisi olan LiDAR ile içerisinde bulunulan mekânın derinlik algısı cihaza aktarılıyor. Doğruluk oranı yüksek hesaplamalar yapabilen cihaz, kullanıcısına daha başarılı bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının performansını hakkı sayılır derecede artıran LiDAR sensörün, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek mobil cihazların çoğunda konumlandırılması bekleniyor.