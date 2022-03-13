Apple iPhone 14 Serisinde İki Farklı Yonga Seti Kullanabilir

Apple'ın çıkarttığı telefon serilerinde genel olarak aynı yonga setini kullandığı biliniyor. En son iPhone 5 serisinde 5S ve 5C modellerinde farklı yonga seti kullanmayı tercih eden Apple'ın iPhone serisinde de benzer bir tercih yapabileceği ortaya atıldı.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinliğiyle iPhone SE 3'ün tanıtılmasının ve satışa sunulmasının ardından iPhone 14'le ilgili söylentiler de hız kazandı. Apple'ın yeni iPhone serisinde olabileceklerle ilgili çok sayıda söylenti var ve her geçen gün bu söylentiler artmaya da devam ediyor.

Apple'ın iPhone 14 modellerinde kullanacağı düşünülen ekran teknolojisi, RAM, kamera hakkında önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bugün çıkan bir söylenti ise iPhone 14'ün olası işlemcisiyle alakalı ilginç bilgiler ortaya attı.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max, Pro modelinden farklı bir işlemciyle gelebilir

Bir Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımla Apple'ın yeni iPhone serisinde kullanacağı işlemci sistemiyle alakalı ilginç bilgiler ortaya attı. Kullanıcı, iPhone 14 ve Pro Max'ın A15 yonga setiyle geleceğini, iPhone 14 Pro'nun ise A16 yonga setiyle satışa sunulacağını söyledi. Aynı zamanda 14 ve Pro Max modellerinin iPhone 13 ile aynı şekilde 6 GB RAM'e sahip olacağını söyleyen kullanıcıyı 9to5Mac kaynakları da tweetten bağımsız olarak paylaştıkları haberlerle doğruladı.

Eğer haber doğruysa, bu Apple'ın çıkarttığı iPhone 11, 12, 13 gibi serilerinde son on yıl içerisinde ilk defa iki farklı yonga seti kullanacağı anlamına geliyor. Apple, bunu en son iPhone 5S'i A7 yongasıyla çıkartırken iPhone 5C'yi A6 yongasında çıkartarak yapmıştı. Apple tarafından üretilen son seride de iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun aynı yonga setine sahip olsalar da RAM ve GPU farklılıkları olduğu göz önüne alındığında, yeni bir seride farklı işlemciler kullanılması oldukça olası görünüyor. Yine de iPhone 14 hakkında o kadar fazla söylenti var ki hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğuna ancak resmi tanıtımı yapıldıktan sonra emin olabileceğiz gibi görünüyor. Bu söylentilerin devamını merak edenler için, sizleri videomuzla baş başa bırakıyoruz...

Peki iPhone 14 hakkında söylenenler ve gerçekleşme olasılıkları neler?