Counterpoint Research, 2023'ün ikinci çeyreği için en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Apple - Samsung rekabetinin kazananı Samsung olurken, Apple'ın satışları Samsung'a kıyasla oransal olarak daha az düşüş gösterdi.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. Yapılan araştırmaya göre akıllı telefon satışları, tam 2 yıldır kesintisiz bir şekilde düşüş gösteriyor. Öyle ki akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 8, çeyrek bazda ise yüzde 5 gerilemiş durumda. Ancak tüm bu istatistiklere rağmen ABD merkezli teknoloji devi Apple, pazar payını artırmayı başardı.

Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve en güncel verilere göre en çok satan akıllı telefon markalarına yakından bakalım.

En çok satan akıllı telefon markaları:

Marka Pazar Payı Samsung %22 Apple %17 Xiaomi %12 OPPO + OnePlus %10 vivo %8 Diğer %31

Yukarıdaki grafik ve tabloda da görebileceğiniz üzere, 2023'ün ikinci çeyreği için en çok tercih edilen marka Samsung'du. Şirketin pazar payı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişmedi ve yüzde 22 olarak kayıtlara geçti. Ancak şunu da belirtelim. Samsung'un akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 12 düşüş gösterdi. Samsung'un en büyük rakibi olan Apple ise yüzde 17 pazar payına sahip oldu. Burada şöyle bir husus var: Apple'ın pazar payı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 1 fazlaydı. Markanın satışları ise yüzde 2'lik düşüş gösterdi.

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırma, OPPO ve OnePlus ikilisinin Apple'dan sonra satışları en az düşen ikinci marka olduğunu görüyoruz. vivo akıllı telefon satışları yüzde 17, Xiaomi akıllı telefon satışları da Samsung gibi yüzde 12 düşüş gösterdi.