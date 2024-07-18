Biliyoruz ki Apple'ın teknoloji dünyasında trendleri belirleyen bir rolü bulunuyor. Ancak katlanabilir telefonlarda bu gerçekleşmedi. Peki, Apple da Samsung gibi katlanabilir bir akıllı telefon çıkarsa bizleri ne gibi yenilikler bekliyor olurdu?

Teknoloji dünyasında âdeta devlerin yenilikçilik savaşına şahit oluyoruz. Hatta son yıllarda Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin arasındaki rekabet hiç olmadığı kadar şiddetli.

Samsung’un katlanabilir telefonları ile pazara damgasını vururken, Apple henüz bu trende dahil olmadı. Ancak bazı haberlere göre , Apple'ın 2026-2027 yıllarında piyasaya katlanabilir bir iPhone modeli sürmesi bekleniyor.

Aklınızda “Apple’ın katlanabilir telefonlarında nasıl özellikler olurdu acaba?” sorusunu geldiyse biz bu soruyu sizin için yanıtlayalım.

Yenilikçi ekran teknolojisi birçok yeni özelliğin kapısını aralayabilirdi.

Her modelinde yenilikçiliğiyle adından söz ettiren Apple, katlanabilir telefonunda da muhtemelen oldukça yenilikçi bir ekran teknolojisi kullanacaktır.

Ancak minimalistliği ile bilinen Apple'ın telefonunda Samsung tarafından üretilen bu ekranların daha ince, daha parlak yapılması beklenebilir.

Örneğin yapılan bir haberde, katlanabilir cihazlarda dış ekran için renkli e-mürekkep ekranları kullanmanın düşünüldüğü ve bu ekranların LCD veya OLED panel kadar hızlı tepki vermese de pil tüketimini düşük tutmak için kullanışlı olacağı belirtiliyor.

Bu sayede, katlanabilir telefonların büyük ekranları sebebiyle daha yüksek enerji tüketmesi sorunu da çözülebilir.

Katlanabilir iPhone'larda kalem desteği görmemiz de mümkün. Bu cihazı not alma ve çizim yapma gibi aktiviteler için kullanışlı hâle getirebilir.

Apple Pencil ile kullanılabilen yeni katlanablir iPhone'larda kullanıcıların özellikle son etkinlikte duyurulan gelişmiş yapay zekâ özelliklerini çok daha verimli ve yaratıcı bir biçimde kullanabilmesinin önü açılabilir.

Katlanabilir bir iPhone’da çoklu görev performansı da önemli bir özellik olarak öne çıkabilir.

iPhone 15 Pro da bile katlanılabilir telefonlarda olduğu kadar gelişmiş bir çoklu görev desteği bulunmuyor. Apple'ın iOS işletim sisteminin bu tür bir cihaz için optimize edilmiş bir versiyonunu sunması oldukça muhtemel.

Diğer modellerde de çoklu görev desteği bulunsa da katlanabilir telefonlarda, ekranın farklı bölümlerinde aynı anda birden fazla uygulamayı daha rahat ve konforlu bir biçimde kullanabilme özelliği, kullanıcı deneyimini bir üst boyuta taşıyabilir.

Elbette iPhone denince akla gelen şeylerden biri de fotoğraf ve video çekmek. Bu doğrultuda Apple, katlanabilir telefonunda hem ön hem arka kameralar için gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekebilir.

Örneğin, iPhone 15'te bile bulunmayan çift ekranlı fotoğraf çekme modu ya da hem açık hem de katlanmış modda fotoğraf çekme gibi özellikler barındırabilir. Ya da hem ön hem arka kamerayla çekim mümkün kılınarak 360 derece çekim yapma imkânı sunulabilir.

Çift taraflı kamera ile etkinliklerde kendi reaksiyonlarimizin da görülebildiği videolar çekmeye başlamak, farklı kullanım şekillerine kavuşmak hiç de şaşırtıcı olmayacaktır

Ayrıca, Apple'ın yeni cihazında son etkinlikte duyurduğu yapay zekâ ile görsel düzenleme, yapay zekâ destekli görseller üretme vb. gibi yapay zekâ uygulamalarını daha da ileri taşıyan kamera teknolojileri sunması beklenebilir.

Apple, yenilikçi çözümlerle kullanıcıların katlanabilir telefonları kullanma deneyimini benzersiz bir hâle getirebilir.

Apple’ın en yeni ve güçlü işlemcileri ile donatılması beklenen katlanabilir iPhone'larda özellikle çoklu uygulama kullanımlarında performans bir üst seviyeye çıkabilir.

Bu sayede, hem güçlü işlemci hem de yukarıda bahsettiğimiz ekran teknolojisi gibi performansı arttıracak teknolojilerin kullanımı, daha az ısınma, hızlı ve verimli performans ve akıllı güç yönetimi gibi özelliklerin önünü açacaktır.

Örneğin, katlanabilir telefonların daha büyük bir gövdeye sahip olması sebebiyle ısınması sorunu, Apple'ın daha gelişmiş bir soğutma teknolojisi kullanması ile çözülebilir.

Son Apple etkinliğinde duyurulan yapay zekâ özellikleri de katlanabilir telefonlarda önemli farklar yaratabilir.

Örneğin, katlanabilir modda Siri’yi farklı işlevlerde kullanmayı mümkün kılacak özel komutlar olması beklenebilir.

Daha da detaylandırmak gerekirse, çoklu ekran kullanımının odakta olması farklı görevler için farklı profiller oluşturulmasının önünü açabilir. Siri entegrasyonu ile iş profili, hobi profili vb. amaçlarla açılmış farklı profillere sesli asistan ile ulaşmak mümkün olabilir.

Ya da Siri, cihazın katlanma durumuna göre kullanıcının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve buna göre önerilerde bulunabilir. Örneğin, cihaz katlandığında hızlı notlar veya hatırlatıcılar oluşturmak için önerilerde bulunabilir.

Ek olarak, cihazın katlanma özelliğinden faydalanarak bir ekrandan sunum yaparken diğer ekrandan not alma ya da gerekli belgelere ulaşmak gibi özellikler de mümkün olabilir.

Özetle, Apple'ın yapay zekâ özellikleri, katlanabilir iPhone'lara taşındığında kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye çıkarabilir.

Eğer Apple da katlanabilir bir telefon çıkarmaya karar verirse bu cihazın daha birçok yenilikçi özellikle donatıldığını görmemiz mümkün gibi görünüyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: