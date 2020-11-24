Kaliforniya savcılığı, silah taşıma ruhsatı alabilmek için polise rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle Apple’ın küresel güvenlik sorumlusu Thomas Moyer'e dava açtı. Davanın sonucu 11 Ocak'ta belli olacak.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Apple’ın küresel güvenlik sorumlusu Thomas Moyer'e karşı, silah taşıma ruhsatı alabilmek için polise 70 bin dolar değerinde 200 adet iPad vermeyi teklif ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Kaliforniya savcılığının konuyla ilgili iki yıllık araştırması sonunda hazırlanan iddianame kapsamında Santa Clara Emniyet Müdürlüğü'nden iki memur da rüşvet istemekle suçlandı. İddiaya göre Emniyet Müdür Yardımcısı Rick Sung, silah taşıma ruhsatı için Moyer'in emniyet müdürlüğüne iPad bağışlamasını şart koştu.

Thomas Moyer, mahkeme sonrası hapis cezası alabilir

Paylaşılan bilgilere göre emniyet müdür yardımcısı ile Apple’ın küresel güvenlik sorumlusu arasındaki ruhsat pazarlığı, Ağustos 2019'da polisin Moyer’in elindeki ruhsat kayıtlarına el konulması için arama emri çıkarıldığını öğrenmesinden sonra gerçekleşti. Zanlılar, olayla ilgili olarak 11 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak ve suçlu bulunmaları halinde hapis cezası almaları muhtemel.

Apple’ın küresel güvenlik sorumlusu Thomas Moyer’in avukatı, suçlamaların asılsız olduğunu ifade etse de Santa Clara Bölge Savcısı Jeff Rosen, “Bir işi yapmak için karşılığında bir şey almak yasa dışıdır ve ceza adaleti sistemine duyulan güveni boşa çıkarır. Polisimizin üst düzey üyelerinin merkezinde olduğu bir rüşvet olayı, polisin itibarını ve etkinliğini zayıflatır.” diyerek suçun ispatlanması halinde cezanın kaçınılmaz olacağını dile getirdi.