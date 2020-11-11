Apple’ın Epic Games’e Yönelik Suçlamaları Mahkemeden Döndü

Apple ile Epic Games arasında sular durulmuyor. Apple, Epic Games’e yönelik iki farklı hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye başvursa da yargıçtan döndü.

Geçtiğimiz dönemde Epic Games ile Apple, oyun içi satın alma sistemleri ekseninde bir kavgaya tutuşmuştu. Bu sürecin sonunda Epic Games’in amiral gemisi yapımlarından olan Fortnite, Apple mağazalarından kaldırılmıştı. Bu durum tartışmanın sonu olmadı.

Olaylar ilk olarak Fortnite içerisinde Apple ekosistemi dışında alım yapabilmenin mümkün hale gelmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Apple, oyunu kendi mağazasından tamamen kaldırma yoluna gitmişti. Ardından da iki firma adeta kılıçları çekti.

Yargıç Epic Games’i haklı buldu

Mahkemeye başvuran Apple, Epic Games’ten uygulama mağazasının kullanılmaması nedeniyle oluşan zararlarını ve daha sonrasında oluşan diğer zararları ödemesini istediğini mahkemeye iletti. Hemen bir karşı dosya sunan Epic Games ise davanın kabul edilmemesini istedi.

Dosyayla ilgili karar 10 Kasım Salı günü belli oldu. ABD Bölge Savcısı Yvonne Gonzalez Rogers, takdir hakkını Epic Games lehine kullandı. Apple’ın dava dosyaları böylece geri dönmüş oldu.

Savcı Gonzales, Apple avukatı Anna Casey’e yaptığı açıklamada “Bu yüksek meblağ içeren bir sözleşmeye uymama ve antitröst davası ve benim gözümde hepsi bu kadar. Bağımsız olarak yanlış olduğunu söyleyemezsin.” dedi. Yargıç ayrıca “Delillere sahip olman gerekir,” dedi. Apple ise iddialarını bir kez daha yeniledi.

iOS’ta Fortnite yok

Apple avukatı Casey, Epic’in uygulamasında Apple tarafından incelenmemiş ve izin verilmemiş bir sistem kullandığını, bunu da uygulama mağazası yönlendirmelerine açıkça karşı şekilde yaptığını söyledi. Ayrıca bu yönlendirmelerin dijital ürün ve hizmet satan herkese uygulandığını da belirtti.

Apple ve Epic Games arasındaki kanuni mücadele devam ederken, Fortnite sevenler ise iPhone ve iPad üzerinden oyuna erişim sağlayamıyor. Ayrıca diğer Epic yapımları da adeta uygulama mağazasının kapısının önüne koyulmuş durumda.

Epic ve Apple arasındaki mücadelenin nasıl sonuçlanacağı şimdilik meçhul olsa da sonuçları başka pek çok firmayı da etkileyecektir. Yine de oyuncular bir gün Fortnite’ın mağazaya geri döneceğine dair umutlarını kaybetmiyor.