Apple, dün akşam yayınlamış olduğu basın davetiyesiyle 10 Kasım'da One more thing başlıklı bir etkinlik düzenleyeceğini resmen duyurdu. Tasarımcılar, Apple'ın One more thing etkinlik afişini ele alarak rengarenk duvar kağıtlarına dönüştürdüler.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, kendi adına oldukça hızlı bir dönemden geçiyor. Eylül ayında düzenlediği lansman etkinliğinde yeni nesil iPad, iPad Air ve Apple Watch modellerini duyuran Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte ise iPhone 12 ailesini ve kablosuz şarj cihazı MagSafe’i resmen tanıtmıştı. Ancak Apple’ın hala tanıtılmayı bekleyen birkaç yeni ürünü daha varmış gibi görünüyor. Zira şirket, dün akşam 10 Kasım’da gerçekleştireceği “One more thing” (Bir şey daha) başlıklı etkinliği için basın davetiyeleri göndermiş durumda. Tahminler, söz konusu etkinlikte ARM işlemcili ilk MacBook ve AirTag ile tanışacağımız yönünde. Apple'ın One More Thing etkinliği için paylaştığı basın davetiyesi Apple, yıl boyunca sayılı lansman etkinliği düzenlediğinden şirketin etkinlikleri ve bu etkinliklerde neler tanıtacağı her zaman merak konusu oluyor. Yine de bu haberimizde Apple’ın One more thing etkinliğinde neler tanıtacağından değil, etkinlik için yayınladığı basın davetiyesinden bahsedeceğiz. Apple, iPhone 12 modellerini tanıtacağı Hi, Speed etkinliği için basın davetiyelerini yayınladığında iPhone 12 basın davetiyelerinden duvar kağıtları oluşturan tasarımcılar, şimdi de One more thing etkinliğinin basın davetiyelerini duvar kağıtlarına dönüştürdüler. Ayrıca daha sade bir duvar kağıdı arıyorsanız sizlere iPhone 12 duvar kağıtları ya da iPhone 12 Pro duvar kağıtlarını da önerebiliriz. Apple “One More Thing” etkinliği duvar kağıtları iPhone 12 Pro inceleme videomuz

Kaynak : https://www.idownloadblog.com/2020/11/02/one-more-thing-wallpapers/

