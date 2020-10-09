Apple’ın Yeni iPad’i Türkiye’de Satışta: İşte Fiyatı

Apple, 10.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip yeni iPad'ini Türkiye'de satışa sundu. Üç farklı renk seçeneğine ek olarak 32 GB ya da 128 GB depolama alanına sahip depolama alanı varyantları olan tablet, mevcut koşullar için uygun sayılabilecek fiyatıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 10.2 inç büyüklüğündeki yeni iPad modelini satışa sundu. Gerek teknik özellikleri gerekse uygun sayılabilecek fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünen iPad, bir akıllı telefondan daha fazlasını isteyen tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak gibi görünüyor. Peki Apple'ın yeni iPad'i neler sunuyor?

Yeni iPad'in 10.2 inç büyüklüğündeki retina ekranı, kalitesiyle kendini ispatlamış durumda. 1. nesil Apple Pencil desteğine sahip olan ekran, tüketicilerin çizimler yapabilmesi ya da not tutabilmesinde kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca dileyen tüketiciler, bu tableti Smart Keyboard desteği ile de kullanabiliyorlar. Bu sayede yeni iPad, bir dizüstü bilgisayar gibi klavye ile birlikte kullanılabilir hale geliyor.

Apple'ın yeni tableti işte böyle görünüyor

Apple'ın yeni iPad modeli, birkaç yıl önce piyasaya sürülen A12 Bionic işlemciden güç alıyor. iOS platformu için hala çok güçlü olan bu işlemci, yüksek kalitede oyun oynama ya da 4K video düzenlemeleri yapılabilmesine imkan tanıyor. RAM bilgisi paylaşılmayan tabletin 32 GB ya da 128 GB depolama alanı sunan varyantları mevcut. Ayrıca bu tablet, iPadOS 14 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Yeni iPad'in hem arkasında hem de ekranındaki çerçevesinde birer adet kamera bulunuyor. 1.2 MP çözünürlük sunan ön kamera, fotoğraflar için HDR desteği sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu tabletin ön kamerasını kullanarak 720p çözünürlükte video çekimleri gerçekleştirebiliyorlar. Tabletin arkasında yer alan 8 MP çözünürlük sunan kamera ise 1080p 30 fps'de video çekimleri yapılabilmesine imkan tanıyor.

Yeni iPad'in teknik özellikleri şöyle

Ekran: 10.2 inç, 2160 x 1620 çözünürlük, 500 nit

10.2 inç, 2160 x 1620 çözünürlük, 500 nit İşlemci: Apple A12 Bionic

Apple A12 Bionic RAM: Açıklanmadı

Açıklanmadı Depolama: 32 GB ya da 128 GB

32 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 1.2 MP (f/2.4)

1.2 MP (f/2.4) Arka Kamera: 8 MP (f/2.4)

8 MP (f/2.4) Batarya: mAh değeri bilinmiyor, Wi-Fi aracılığıyla 10 saate kadar kullanım

mAh değeri bilinmiyor, Wi-Fi aracılığıyla 10 saate kadar kullanım İşletim Sistemi: iPadOS 14

iPadOS 14 Boyutlar: 250,6 mm x 174,1 mm x 7,5 mm

250,6 mm x 174,1 mm x 7,5 mm Ağırlık: 490 - 495 gram

Tüm bu özellikere sahip olan yeni iPad, an itibarıyla Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Apple, yeni tabletinin fiyatlarını ise şu şekilde belirlemiş durumda;