Apple, M1 işlemcili yeni Mac modellerini Türkiye pazarında satışa sundu. Resmi internet sitesinden satışa çıkan ürünler, teknik özellikleri ve fiyatları ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar an itibarıyla, M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini'yi satın alabiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni Mac ürünlerini Türkiye'deki resmi internet sitesi üzerinden satışa sundu. Bu bağlamda M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini'yi tüketicilerin beğenisine sunan Apple, diğerlerine göre uygun fiyatlı olan Mac mini ile Türkiye'de ön plana çıkmayı başarabilir gibi görünüyor.

M1 işlemcili MacBook Air, şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü en hafif ve en ince dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemcinin önceki nesillere göre 3,5 kata kadar güçlü olduğunu söyleyen şirket, yeni MacBook Air'ın GPU performansınınsa 5 kata kadar güçlü olduğunu ifade ediyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, 18 saat ile şirketin bugüne kadar sunduğu en yüksek MacBook Air batarya performansını vadediyor.

Yeni MacBook Air işte böyle görünüyor

Apple'ın M1 işlemcisi, performansıyla olduğu kadar termal verimliliği açısından da dikkat çekici. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre M1 işlemciyle çalışan yeni MacBook Air, fanlı bir soğutma sistemine sahip değil. Bu da dizüstü bilgisayarın, oldukça sessiz bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor. Apple, yeni bilgisayarının soğutulmasını ise alüminyum ısı dağıtıcılarla sağlıyor.

Yeni MacBook Pro da en az MacBook Air kadar etkileyici özelliklere sahip

Yine M1 işlemciye sahip olan 13 ekranlı yeni MacBook Pro da oldukça etkileyici özelliklere sahip. Şirket, yeni işlemcinin önceki nesle göre 2,8 kat performans artışı sunduğunu söylüyor. Dizüstü bilgisayarın GPU hızı ise 5 kata kadar performans sunuyor. Ayrıca bu model, bugüne kadar piyasaya sürülmüş MacBook Pro'lar arasındaki en yüksek batarya süresine sahip ürün. Apple'a göre kullanıcılar, yeni MacBook Pro'yu 20 saate kadar kullanabilecekler.

Yeni MacBook Pro, en azından MacBook Air kadar sessiz bir yapıya sahip değil. Çünkü bu dizüstü bilgisayarda fanlı soğutma sistemi bulunuyor. Bu arada MacBook Pro'nun retina ekranı, 500 nit parlaklık değerine ve sRGB renk uzayının yüzde 25'ine kadar fazlasını içeren P3 renk uzayının yüzde 100'ünü içeriyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın "True Tone" teknolojisi, ekran görünümünün ortam ışığına göre uyarlanmasını sağlıyor.

"Ben dizüstü bile olsa kasayla uğraşmak istemem" diyenlere: Mac mini

Apple, Mac mini isimli, gerçekten de mini olan bilgisayarını da Türkiye'de satışa sundu. Diğer ürünlerde olduğu gibi bu üründe de M1 işlemci kullanan şirket, bu sayede üstün performans sunuyor. Bu işlemciyle birlikte genel performans 3 kata kadar artarken GPU performansı ise önceki nesle göre 6 kata kadar artmış durumda. Bu bilgisayardaki başka bir yenilik ise Mac mini'nin sahip olduğu Wi-Fi 6 desteği.

Yeni Mac'lerin Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin yeni Mac ürünleri, mevcut koşullar için kabul edilebilir fiyatlara sahip. Örneğin bir tüketici, Mac mini'ye 7,899 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorlar. Ancak şirket, temel modele ek olarak 10.099 TL ve 12.299 TL karşılığında satın alınabilen, daha güçlü varyantlar da sunuyor.

Apple'ın yeni MacBook Air modeli ise 10,999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ancak bu üründe de ikinci bir varyant sunuyor. Apple'a göre daha dolu özelliklere sahip olan MacBook Air, 13.699 TL karşılığında satın alınabiliyor. MacBook Pro'nun fiyatlandırma seçeneklerine baktığımızda ise 14.299 TL başlangıç fiyatı olduğunu görüyoruz. 13 inçlik modellerin en yüksek fiyatlısı ise 22.199 TL olarak belirlenmiş durumda.