Apple Music kısa süre önce 50 milyondan fazla ücretli abonesi olduğunu açıkladı. Bu her ne kadar Spotify'ın 100 milyonluk Premium müşteri sayısının oldukça altında olsa da Apple, kendi servisinin en az rakibi kadar iyi olduğunu ikna etmek için elinden geleni yapıyor.

9to5mac'ın raporuna göre Apple, daha önceki abonelere 3 aylık deneme süresini verdikten sonra müzik servisini deneyip satın almayanlara daha fazla ücretsiz kullanma süresi vermeye hazırlanıyor.

Görünüşe göre Apple, kendi abonelerine "abone olmayan arkadaşlarına gönderebilecekleri" bir hediye kodunu bildirim olarak gönderiyor. Kodu kullanmak isteyen kişi eğer daha önce 3 aylık deneme sürümünü kullandıysa, 1 aylık daha bedava Apple Music kullanma hakkına sahip oluyor.

Ancak eğer bu kişi daha önce hiçbir şekilde deneme sürümü kullanmamışsa ve Apple Music üyesi değilse, uygulamayı 4 ay boyunca bedava kullanabilir hale geliyor. Ücretsiz deneme sürümünün süresi dolunca ise Apple Music'i kullanmaya devam etmeniz için aylık 13.99 Türk Lirası ödemeniz gerekiyor.