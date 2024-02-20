Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı akıllı yüzüğü üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü. Bu hamle, Samsung'un yakın zamanda Galaxy Ring'i duyurmasının ardından geliyor.

Samsung, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yapay zekâyla donatılan Galaxy S24 telefonlarını tanıtmıştı. Etkinliğin sonunda ise bir sürprizle karşımıza çıkmıştı. Bu sürpriz, uzun süredir söylentileri dolaşan akıllı yüzük Galaxy Ring’di. Cihazın çıkış tarihi açıklanmazken bir sağlık takip cihazı olacağı belirtilmiş ve tasarımı gösterilmişti.

Bugün ise Samsung’un en büyük rakibi Apple’dan böyle bir hamle geleceği ortaya çıktı. Kore’den Electronic Times’ın edindiği bilgilere göre Apple, kendi yüzüğü için çalışmaları hızlandırdı.

Apple'ın akıllı yüzüğü, sağlık verilerini takip edebilen bir cihaz olacak

Konsept tasarım

İddiaya göre Apple, akıllı yüzük için belli kriterleri göz önüne alarak piyasayı yakından takip etmeye başladı. Şirket, saatin popüler olup olmayacağını araştırırken nasıl avantajlar sunabileceğine dair işaretler arıyor. Bunlar arasında saatlere kıyasla daha az rahatsız edici olması, uyurken kullanmak için daha uygun bir alternatif olması ve daha uzun süre takılabilmesi gibi şeyler var.

Electronic Times, Apple’ın yüzüğünün sağlık verilerini takip edebilen NFC özellikli bir cihaz olacağını da ekledi. Ayrıca teknoloji devinin fikri ciddi şekilde değerlendirerek parmağa giyilen bir cihaz için patent başvurularını artırdığı ve çıkış tarihiyle ilgili planlar yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Apple’ın yüzüğüyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Ne zaman tanıtılacağı ve diğer özellikleri konusunda bir detay yok. Samsung’un, Galaxy Ring’i yılın ikinci yarısında tanıtma ihtimali bulunuyor. Bu yüzden Apple’ın rakip bir cihaz için hemen kolları sıvaması pek şaşırtıcı değil.

Apple, aslında yıllardır kendi akıllı yüzüğü üzerinde çalışıyordu

Apple’ın böyle bir cihazı yeni geliştirmeye başlamadığını da eklemeden geçmemek gerek. Teknoloji devinin yüzük planları, 2010’ların ortalarına kadar dayanıyordu. Şirket, daha önce birçok kez yüzük için patentler almıştı. Bugünkü haber ise çalışmaların hızlandığını gösteriyor.

Samsung Galaxy Ring hakkındaki ilk bilgiler için