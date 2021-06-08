Apple Music, Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses Özelliklerini Sundu

Dün gece gerçekleştirilen WWDC 2021 etkinliğinde Apple, Apple Music kullanıcılarının uzun zamandır beklediği iki yeni özelliği duyurdu. Kullanıcılar, iOS, MacOS ve iPadOS işletim sistemlerine gelen güncellemeyi indirdikten sonra Apple Music'de Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özelliklerinden yararlanmaya başlayabilecek.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2021 etkinliğinde yeni iOS 15 ile birlikte birçok yeni özellik tanıttı. Bu özelliklerin içinde Apple Music kullanıcılarına uzun süre önce geleceği söylenen Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özellikleri vardı. Yapılan açıklamaya göre Apple Music kullanıcıları, pazartesi gününden itibaren bu iki yeni özelliği kullanmaya başlayacak.

Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özellikleri, Apple Music standart abonelikte kullanıcılara hiçbir ek ücret istenmeden hizmete sunulacak. Apple Music kütüphanesindeki tüm şarkıların kalitesini yükseltmeye başladıklarını dile getiren Apple, 2021 yılının sonuna kadar kütüphanedeki tüm şarkıların Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özelliklerini destekleyeceğini dile getirdi.

Apple Music kütüphanesinde şimdilik 20 milyon şarkı bu özellikleri destekliyor

Apple'ın iddilarına göre her iki yeni özellik de kullanıcılarına gerçek çok boyutlu ses ve netlik sunacak. Elbette standart AAC akışından Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses kalitesine geçmek isteyen kullanıcıların depolama alanlarında biraz daha yer açmaları iyi olacaktır. Çünkü bu iki özelliği destekleyen şarkılar, daha fazla depolama alanı kaplar ve veri akışı da AAC akışa göre nispeten daha fazladır. Eğer Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özellikleri hakkında Apple'ın yayınladığı tüm bilgilere ulaşmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.

Apple'ın hızlı bir hamleyle Spotify'dan önce sunduğu bu özellikler, ne yazık ki iTunes'da kullanılamayacak. Şirket, iTunes'dan indirilen herhangi bir şarkının kalitesinde yükseltme yapılamayacağını dile getirerek, özelliklerin sadece Apple Music için geçerli olacağını dile getirdi.

Apple Music kütüphanesinde şimdilik Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özelliklerini desteklemeyen şarkılar bulunuyor. Apple, 2021 yılının sonuna kadar tüm şarkılarını yenileyecek ancak şimdilik kullanıcılar, yanında E harfi bulunan 20 milyon şarkı aracılığıyla daha kaliteli ve net ses vaaeden özelliklere erişebilirler.

Kullanıcılar, iOS, MacOs ve iPadOS için gelen yeni güncellemeyi indirdikten sonra, Apple Music'in ayarlar kısmından ses kalitesini AAC'den Kayıpsız Ses ile değiştirebilirler. Apple Music, bu özellikleri bir an önce deneyimlemek isteyen kullanıcılara sadece bu özellikleri destekleyen şarkı listeleri hazırlamış durumda.