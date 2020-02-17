Apple Music’in geçen sene tanıtılan yıllık özet özelliği ‘Replay’, 2020 çalma listesiyle kullanıma açıldı. Apple Music Replay, işlev olarak Spotify’ın özet özelliğinden bazı farklı detaylarla birlikte geldi.

Apple, 2019 yılının kasım ayında Apple Music’e getirilecek bir yenilikten bahsetmişti. Bu yenilik, müzik dinleme platformlarının devlerinden olan Spotify’da yıllardır gördüğümüz yıllık özet özelliğine benzer özellikti. Bu özelliğin 2020 yılı için geçerli versiyonu sonunda geçtiğimiz pazar günü kullanıcılara sunuldu. ‘Apple Music Replay’, Spotify’ın yıllık özet çalma listelerinden biraz daha farklı özelliklerle birlikte geldi.

Muhtemelen Spotify’dan örnek alınarak geliştirilen Apple Music Replay özelliği, bir detayla asıl Spotify özelliğinin önüne geçti. Replay özelliğiyle oluşturulan yıllık özet listesi, sadece yıl sonunda kullanıcılara sunulan bir çalma listesi değil. Liste, her hafta güncellenerek şekil değiştiriyor ve müzik dinleme aktivitenizi sürekli olarak takip etmenizi sağlıyor. Yıl sonuna kadar güncellenen liste, yıl bittiğinde son şeklini alıyor ve o yıl en çok dinlediğiniz şarkıları barındıran bir anı defteri hâline geliyor.

‘Replay 2020’ye nasıl erişilir?

Belirttiğimiz gibi bu liste, sadece yıl sonlarında erişilebilir değil. Bu da demek oluyor ki şu anda kullanıma açık durumda olan bu özelliği denemekte özgürsünüz. Replay listenize ulaşmak oldukça basit. Sadece buraya tıklayarak Apple Music'in ilgili sayfasına gidin ve sayfada bulunan ‘Your Replay 2020’ çalma listesini müzik kütüphanenize ekleyin.

Bu işlemi tamamladıktan sonra yıl sonuna kadar her hafta yenilenen çalma listesi sayesinde müzik zevkinizin yıl boyunca nasıl değiştiğini görebilir, yıl bittiğindeyse genel müzik zevkinizin hangi ağırlıkta olduğunu Spotify’dakine benzer bir şekilde görebilirsiniz. Bu özellik, Spotify’ın aksine sadece şarkı barındırıyor. Spotify ise en çok dinlenen şarkıları göstermenin yanı sıra dinlenen sanatçıların ve türlerin analizini yapıyor, dinleme sürelerini de belirterek yıl boyunca ne tür müzikler dinlediğinizin ayrıntılı bilgisini sunuyor.

Tabii Replay özelliği yeni çıktı ve yıl sonuna henüz oldukça uzağız. Bu nedenle yıl sonunda oluşacak listelerde Apple’ın herhangi bir sürprizi olacak mı bilemiyoruz. Yeni detaylar getirilebilir ve bunları ilerleyen zamanlarda görebiliriz.