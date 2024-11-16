Apple Neden Zamanında Akıl Tutulması Yaşarcasına Hokey Diskine Benzeyen Bir Mouse Üretti? (En Çok Eleştirilen Ürünlerinden Biri Olmuş!)

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Apple deyince akla ilk olarak yenilikçi ve şık tasarımlar geliyor değil mi? Bu içerikte, teknolojiyi estetikle birleştirmesiyle tanınan bu dev şirketin tasarım alanında yaptığı bir hatanın ürününden bahsedeceğiz.

Apple’ın 1998’de iMac G3 serisi ile birlikte piyasaya sürdüğü Apple USB Mouse, yuvarlak tasarımı ve canlı renkleriyle dikkat çeken, özgün bir ürün olarak piyasaya çıkmıştı.

Peki ne oldu da bu Mouse, Apple’ın bugüne kadar ki en çok eleştirilen ürünlerinden olmayı başardı?

Şeffaf plastik malzemesi ve kompakt boyutuyla estetik açıdan dönemin ilgi çekici ürünlerinden biri olmayı planlıyordu ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.

“Hockey Puck Mouse” (Hokey Diski Mouse)

Cihaz tasarım olarak, o yılların modasına uygun bir şekilde şeffaf bir tasarıma sahipti ve Apple’ın USB bağlantı desteği sunan ilk mouse’u olma özelliği taşıyordu.

Ancak bu ürün kullanıcı deneyimi açısından beklentileri karşılayamadı.

Yuvarlak formu nedeniyle yönlendirmesi çok zordu ve ergonomi eksikliği yüzünden eleştirilerin odağına yerleşti.

Öyle ki bu mouse bir süre sonra kullanıcılar arasında “hokey diski” olarak anılmaya başlamıştı.

“Hockey Puck Mouse” (Hokey Diski Mouse)

Ürünün genel yapısı ve kullanım deneyimi, birçok Apple kullanıcısının alıştıkları işlevsellik ve ergonomiyi bulamamalarına sebep oldu ve Apple’ın bu üründe yalnızca tasarıma odaklandığı fikri yaygınlaştı.

Yani tasarımcıların cesur bir tasarım olarak nitelendirdiği bu yuvarlak şekil, kullanıcı deneyiminde büyük bir probleme yol açmıştı.

Bu sebeple de o dönem incelemelerde sıkça eleştirilen bu ürün “Hockey Puck Mouse” (Hokey Diski Mouse) ismiyle anılmaya başlanarak tarihin en kötü Apple ürünleri arasına adını yazdırdı.

Bu hatanın üzerine Apple, ilerleyen yıllarda tasarımlarında daha işlevsel ve kullanıcı dostu cihazlara yöneldi ve bu mouse Apple’ın cesur tasarım denemelerinin bir sembolü olarak tarihte yerini aldı.

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