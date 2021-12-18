Apple’dan Servis Ücretlerine 1500 TL Zam Geldi

Bir günde iki kez zam haberine imza atan Apple, şimdi de servis ve onarım işlemlerine devasa bir zam getiriyor. Önceki fiyatlarla arasında uçurum olan yeni listede iPhone modellerinin onarım ücretleri dikkat çekiyor. İşte Apple’ın servis ücretlerinin zamdan önceki ve sonraki listesi…

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, teknoloji alanında da inanması güç zamların gelmesine yol açıyor. Geçtiğimiz haftalarda uygulamalarına zam getiren teknoloji devi Apple, bugün de tüm Apple ürünlerine bir ayda ikinci kez dev zamlar getirdi. Aynı gün ikinci kez zam açıklaması yapan Apple, ürünlerinin onarım ve servis ücretlerinde de büyük bir artışa gidiyor.

Doların TL karşısında dün sabah 17 seviyesine çıkarak yeniden bir rekora imza atması, doğal olarak Apple’dan bir zam daha geleceğine dair beklenti yaratmıştı. Şirket, yeni onarım ve servis ücretlerini internet sitesi üzerinden listeledi. Eski ve yeni fiyatlarının arasında büyük bir farkın görüldüğü liste, telefonları masaya bile koymaktan korkutuyor.

İşte Apple’ın zamdan önceki ve sonraki servis ücretleri:

Görüldüğü üzere Apple’ın iPhone modellerinde 1500 TL'yi bulan zamlar meydana geldi. Elbette Apple cihazların servis ücretlerinde yaşanan zamlar yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı değil. AirPods için değişim, servis ve onarım işlemlerinde de büyük bir fiyat artışı yaşandı.

Önümüzdeki aylarda Türk Lirası’nın nasıl bir yol izleyeceğini göreceğiz. Ancak bu şekilde devam ettiği sürece daha fazla zammın kapıda olduğunu öngörmek mümkün. Apple’ın bu yeni zammı hakkında sizin tepkileriniz neler? “Ekran tuzla buz olsa bile yaptırmam” mı dersiniz yoksa servise vermeye razı mı olacaksınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.