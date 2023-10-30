Apple, ilerleyen saatlerde yeni Mac modellerini tanıtacağı etkinliği Scary Fast'i (Korkutucu şekilde hızlı) gerçekleştirecek. Peki bu etkinlik nasıl izlenecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni Mac modellerini 31 Ekim'de gerçekleştireceği çevrimiçi etkinliği Scary Fast ile birlikte tanıtacak. ABD için 30 Ekim'de başlayacak olsa da dünyanın büyük kısmında Cadılar Bayramı ile aynı güne denk geldiği için "Korkutucu şekilde hızlı" olarak isimlendirilen etkinlik, TSİ 03.00'te başlayacak.

Peki Apple'ın lansmanını izlemek isteyenlerin ne yapması gerekiyor? Etkinlik hangi platformlardan yayınlanacak? İşte lansmanı izlemek için yapılması gerekenler:

Yeni Mac tanıtımları nereden izlenecek?

Apple, her etkinliğinde olduğu gibi bu etkinlikte de yayınları kendi internet sitesi üzerinden paylaşacak ancak tek kanal firmanın internet sitesi olmayacak. Yayın ayrıca YouTube üzerinden de Apple takipçilerine ulaştırılacak. Apple TV uygulaması üzerinden de yayını takip etmek mümkün olabilecek. Apple'ın sitesi üzerinden yayını izlemek için burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

YouTube yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Peki Apple'ın tanıtacağı yeni Mac'ler, hangi özelliklerle donatılacak?