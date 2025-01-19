Apple, beklenmedik bir açıklama yaparak TikTok yasağı nedeniyle ABD'deki App Store'dan kaldırılan uygulamaları içeren bir liste paylaştı. Listede, 11 uygulamanın kaldırıldığı görüldü.

ABD’nin TikTok yasağı bugün resmen yürürlüğe girdi. Platformun ülkede bir şirkete satılmaması da erişime kapanmasına neden oldu. Bugün itibarıyla 170 milyon civarı kullanıcı TikTok’a erişemiyor. Tabii ki durumun yarın Trump’ın başa geçmesinin ardından değişme ihtimali var ancak şimdilik TikTok’u ülkede kullanmak mümkün değil.

TikTok, ABD’de App Store ve Google Play gibi mağazalardan kaldırıldı. İşte bu konuda Apple’dan hiç beklenmeyen bir hamle geldi. Şirket, TikTok yasağıyla birlikte uygulama mağazasından kaldırılan uygulamaların listesini paylaştı. Normalde hiç böyle bir şey yapmazdı.

TikTok’un çatı şirketi ByteDance’e bağlı 11 uygulama kaldırıldı

TikTok

MARVEL SNAP

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth – AI Study Companion

Yukarıda gördüğünüz tüm uygulamalar TikTok yasağından etkileniyor. Bunun nedeni ise hepsinin Çinli şirket ByteDance’e bağlı olması. ABD’li yetkililier, bu tarz uygulamaların Çin hükûmetiyle birlikte çalışarak tehdit oluşturduğunu belirtmiş ve yasağı getirmişti. ABD özelinde ayrı bir şirkete satılmalarının istenmesinin de nedeni buydu.

Apple, açıklamasında yasalara uymak için bu uygulamaları App Store’dan kaldırdığını ifade etti. Normalde bu tarz bilgileri paylaşmaması nedeniyle yaptığı açıklamanın şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz.

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