Apple Türkiye'nin garanti kapsamındaki bir iPhone 13 Pro'yu ücretsiz tamir etmeyi reddetmesi üzerine âdeta bir hukuk mücadelesi başlatıldı. Tüketici Hakem Heyeti de icra dairesi de telefon sahibi vatandaşın haklı olduğuna kanaat getirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Türkiye'deki oluşumu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir müşterisini mağdur ettiği öne sürülen şirket, çıkarılan icra takibini görünce geri adım atmak zorunda kaldı. Müştekinin avukatlığını üstlenen Av. Üsame Ceran, Apple'ın Türkiye'yi "üçüncü dünya ülkesi" olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Gelin hep birlikte yaşanan olaya yakından bakalım.

Edinilen bilgilere göre Enes Saran isimli bir avukat, 2021 yılında Apple Türkiye'den iPhone 13 Pro satın aldı. Telefonun geçtiğimiz yıl, daha garanti süresi dolmadan ahizesinin bozulması üzerine Apple Türkiye'ye başvuru yapan Saran, çok da beklemediği bir dönüş aldı. Apple Türkiye'ye göre ahizenin bozulmasının nedeni kullanıcı hatasıydı. Durumun böyle olmadığını düşünen Enes Saran ise Tüketici hakem heyetine gitmeye karar verdi.

Tüketici hakem heyeti, Enes Saran'ın başvurusunu haklı buldu

Tüketici hakem heyeti tarafından yapılan incelemelerde, Apple Türkiye'nin bu olayla ilgili haksız olduğuna kanaat getirildi. Yani şirketin ücret talep etmesi, tüketiciyi mağdur ediyordu. Bunun üzerine tekrardan Apple yetkili servisinin yolunu tutan Enes Saran, yine istediği sonuca ulaşamadı. Apple Türkiye, heyetin kararına rağmen cihazı ücretsiz onarmayı reddetti.

İcra takibi başlatıldı

Yaşananlar üzerine Enes Saran'ın ortağı olan Üsame Ceran da arkadaşının avukatlığını üstlendi ve bu kez icra takibi başlattı. Ellerindeki tüm belgeleri delil olarak gösteren avukatlar, icra dairesinden de olumlu dönüş aldılar. Müvekkili Enes Saran ve icra memurları ile tekrardan Apple yetkili servisine giden Üsame Ceran, güçlükle de olsa telefonun ücretsiz bir şekilde onarılmasını sağladı.

"Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi olmadığını yabancı sermaye teknoloji şirketlerine gösterin"

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Üsame Ceran, şu ifadeleri kullandı:

Bu durum, yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur. Türkiye aslında bu şirketlerin büyük cirolar yaptığı ülkelerden biri. Fakat verilen hizmet çok kötü. Vatandaşlara önerimiz; hiçbir şekilde hukuk yoluna gitmekten çekinmesinler, sonuna kadar takip etsinler. Tüketici hakem heyetleri başvuru yolları ücretsiz. e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapsınlar, kararı alsınlar, icra takibi yapsınlar. Hukuk yolundan sapmadan bu şirketlere vatandaşın hakkını aradığını ve bu ülkede insanların hiçbir şekilde üçüncü sınıf dünya ülkesi muamelesi görmeyeceğini göstersinler.

Üsame Ceran'ın yaşanan olayı anlattığı video: