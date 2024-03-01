ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Türkiye'deki oluşumu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir müşterisini mağdur ettiği öne sürülen şirket, çıkarılan icra takibini görünce geri adım atmak zorunda kaldı. Müştekinin avukatlığını üstlenen Av. Üsame Ceran, Apple'ın Türkiye'yi "üçüncü dünya ülkesi" olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Gelin hep birlikte yaşanan olaya yakından bakalım.
Edinilen bilgilere göre Enes Saran isimli bir avukat, 2021 yılında Apple Türkiye'den iPhone 13 Pro satın aldı. Telefonun geçtiğimiz yıl, daha garanti süresi dolmadan ahizesinin bozulması üzerine Apple Türkiye'ye başvuru yapan Saran, çok da beklemediği bir dönüş aldı. Apple Türkiye'ye göre ahizenin bozulmasının nedeni kullanıcı hatasıydı. Durumun böyle olmadığını düşünen Enes Saran ise Tüketici hakem heyetine gitmeye karar verdi.
Tüketici hakem heyeti, Enes Saran'ın başvurusunu haklı buldu
Tüketici hakem heyeti tarafından yapılan incelemelerde, Apple Türkiye'nin bu olayla ilgili haksız olduğuna kanaat getirildi. Yani şirketin ücret talep etmesi, tüketiciyi mağdur ediyordu. Bunun üzerine tekrardan Apple yetkili servisinin yolunu tutan Enes Saran, yine istediği sonuca ulaşamadı. Apple Türkiye, heyetin kararına rağmen cihazı ücretsiz onarmayı reddetti.
İcra takibi başlatıldı
Yaşananlar üzerine Enes Saran'ın ortağı olan Üsame Ceran da arkadaşının avukatlığını üstlendi ve bu kez icra takibi başlattı. Ellerindeki tüm belgeleri delil olarak gösteren avukatlar, icra dairesinden de olumlu dönüş aldılar. Müvekkili Enes Saran ve icra memurları ile tekrardan Apple yetkili servisine giden Üsame Ceran, güçlükle de olsa telefonun ücretsiz bir şekilde onarılmasını sağladı.
"Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi olmadığını yabancı sermaye teknoloji şirketlerine gösterin"
Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Üsame Ceran, şu ifadeleri kullandı:
Üsame Ceran'ın yaşanan olayı anlattığı video: