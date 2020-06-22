Apple, Kaç Adet Cihazda Apple TV+ Bulunduğunu Açıkladı

Apple, bu akşam düzenlediği WWDC20'de tanıttığı yeni işletim sistemi sürümleri ve yenilikleri dışında Apple TV+ hakkında da ilginç bir açıklamada bulundu. Apple'ın bu akşam WWDC20'de bahsettiği üzere Apple TV+ tüm dünya üzerinde 1 milyar cihazda kullanılıyor.

Apple, bu akşam düzenlediği WWDC20'de tanıttığı yeni iOS ve iPadOS sürümlerinin yanı sıra Apple TV+ ile de ilginç detayları kullanıcılarla paylaştı. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre Apple TV+ uygulaması, günümüz itibarıyla 1 milyar cihaz üzerinde aktif olarak kullanılıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, uygulamanın çıkışından bu yana 2 milyardan fazla iPhone satmayı başardıklarını ve bu satılan 2 milyar iPhone'dan 900 milyonunun aktif olarak kullanıldığını belirtti. Bu aktif olan 900 milyon iPhone'un hâlihazırda Apple TV+ uygulamasına sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Apple daha önce Apple TV+ kullanıcı sayısını açıklamamıştı:

Apple'ın Apple TV+ ile yaptığı açıklamalar bununla sınırlı kalmadı. Apple TV+ uygulamasının, Vizio ve Sony'nin akıllı televizyonlarına bu yaz gelmesi planlanıyor. Sony ve Vizio'nun yanı sıra Apple TV+ uygulaması artık Rokus ve Amazon Fire TV'de de kullanılabilir hâle gelecek.

Video servisi sunan uygulamaların gücü ve boyutu tahmin edildiği üzere sahip oldukları üye sayılarıyla hesaplanıyor. Dünyanın en büyük video yayıncılarından biri olan Netflix'in 128 milyondan fazla üyesi bulunurken Apple TV+'tan iki hafta sonra piyasaya çıkan Disney+'ın 54,5 milyon üyesi bulunuyor. Netflix ve Disney+ gibi şirketler aktif üye sayılarını açıklarken Apple, daha önce hiçbir şekilde kullanıcı sayılarını açıklamamıştı. Bu yüzden de Apple TV+'ın rakipleriyle baş edebilecek kadar fazla üyeye sahip olmadığı için rakamların açıklanmadığı düşünülüyordu.

Apple'ın özel yapım dizilerini ve filmlerini barındıran Apple TV+'ın, şu an için Hollywood'un en çok aranan yıldızlarını kendi platformlarına çekmek için 6 milyar dolarlık bir bütçesi olduğundan bahsediliyor. Bu kadar yüksek bütçelerden bahsedilmesinin sebebiyse Apple TV+, Disney+ ve HBO Max gibi yeni video yayın platformlarının Netflix ve Amazon Prime Video gibi yayın devlerine açtığı savaş olarak düşünülebilir. Netflix'in ve Amazon'un tekelindeki çevrimiçi video yayın platformunun gelirlerinden faydalanmak isteyen yeni şirketler, revaçta olan bu video yayın sektörüne her yıl milyarlarca dolarlık yatırımlarda bulunuyor.