Apple, çok aylı vadelerle iPhone, Apple Watch, Mac kiralamanızı sağlayan yeni Apple Upgrade programını duyurdu.

Birkaç hafta ortaya çıkan haberlerde Apple’ın “Apple Upgrade” ismi verilen yepyeni bir uzun vadeli cihaz kiralama hizmeti çıkarmayı planladığı öne sürülmüştü. Tüm bu iddialar doğru çıktı. Apple, dün itibarıyla iPhone Upgrade programının yerine geçecek yeni “Apple Upgrade” programını duyurdu. Program, finansal teknoloji devi Klarna iş birliğiyle hayata geçirildi.

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Apple Upgrade isimli bu yeni model, kullanıcıların iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modellerinin büyük bir kısmını kiralama esasına dayalı olarak edinebilmelerine olanak tanıyacak.

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12, 24, 36 ay vadelerle Apple cihazlarını kiralamak mümkün olacak

Yeni modelde başlangıç fiyatları eski programa kıyasla daha erişilebilir seviyelerde tutulmıuş. Kullanıcılar iPhone modellerini aylık 17,99 dolardan, Apple Watch'u 11,99 dolardan, iPad'i 11,99 dolardan ve Mac bilgisayarları ise aylık 24,99 dolardan başlayan fiyatlarla kiralayabiliyor. Ayrıca AppleCare+ paketleri kiralama bedeline otomatik dahil edilmiyor; kullanıcılar opsiyonel olarak AppleCare+ veya AppleCare One paketlerini ekleyebiliyor.

Kiralama süreleri cihaz kategorisine göre değişiklik gösteriyor. iPhone ve Apple Watch modellerinde 12 ve 24 aylık kiralama seçenekleri sunulurken; Mac ve iPad tarafında 24 ve 36 aylık sözleşme süreleri uygulanıyor. Örneğin, 1.099 dolar değerindeki 256 GB iPhone 17 Pro modeli için 24 aylık kiralama seçeneğinde aylık 31,99 dolar, 12 aylık seçenekte ise aylık 45,99 dolar ödeme yapılması gerekiyor.

Sözleşme bitince 3 seçenek olacak

Sözleşme süresi dolduğunda kullanıcılara üç temel seçenek sunuluyor: Cihazı iade edip programdan çıkmak, cihazı yeni bir kiralama sözleşmesiyle en güncel modelle değiştirmek ya da kalan bakiyeyi ödeyerek cihazı tamamen satın almak. Perakende satış fiyatı ile kiralama süresince ödenen miktar arasındaki fark tek seferde ödendiğinde cihazın mülkiyeti kullanıcıya geçiyor ve Klarna bu işlem için ekstra bir faiz talep etmiyor. Süre sonunda herhangi bir işlem yapılmazsa, kiralama aylık bazda en fazla 6 ay kadar otomatik uzatılıyor ve bu sürenin sonunda kalan satın alma bedeli kullanıcıdan tahsil ediliyor.

ABD’de çıkış yapan Apple Upgrade programı, Apple Store mağazalarında ve resmî sitede başladı. Tüm Apple ürünlerinin kapsama alınmadığını belirtmek gerek. Şirket; iPhone 16, iPhone 16 Plus, Apple Watch SE, MacBook Neo, Mac mini, giriş seviye iPad ve Studio Display modellerini bu kiralama programının dışında tutmuş. Ayrıca yenilenmiş ürünler, eğitim indirimleriyle alınan ürünler de dahil değil.