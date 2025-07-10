Apple Vision Pro 2'nin Çıkış Tarihi Hakkında Sürpriz İddia

Bloomberg'den Mark Gurman'ın edindiği biliglere göre Apple, beklenenden daha erken bir tarihte Vision Pro'yu tanıtmayı planlıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde cihazın geldiğini görebiliriz.

Apple, Vision Pro isimli onu yepyeni bir kategoriye sokan 3.500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğünü 2023 yılında resmen piyasaya sürmüştü. Hâlâ her ülkede bulunmayan ve acayip yüksek fiyatıyla az sayıda insana hitap eden bu gözlüğün yeni neslinin de gelmesi bekleniyordu. Ancak bunun ne zaman olacağına dair fikir ayrılıkları vardı.

Şimdi ise en güvenilir Apple kaynağı olarak nitelendirebileceğimiz Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan bilgiler geldi. Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, çok yakında yeni Vision Pro’yu bizlerle buluşturabilir.

Bu sene içinde tanıtılabilir, M4 çiple gelebilir

Gurman tarafından paylaşılan habere göre Apple, bu sene bitmeden yepyeni bir Vision Pro versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın, hâlihazırda yeni iPad ve Mac’lerde gördüğümüz, şirketin en üst seviye çiplerinden olan M4 işlemciden güç alacağını da eklemiş. Şu anki Vision Pro modelinde M2 olduğunu belirtelim. Yani önemli bir performans artışı görebiliriz. Özellikle de yapay zekâ gibi konularda çok daha iyi işlev görecektir.

Daha hızlı işlemcinin yanı sıra cihazı takmanızı sağlayan kayışında da değişiklikler planladığı aktarılmışı. Şu anki modelde cihazı bir süre taktıktan sonra rahatsızlık verdiği söyleniyordu. Yeni nesilde bu olmayacak ve yenilenen kayış ile çok daha uzun kullanımlara uygun konforlu bir deneyim sunulacak. Apple’ın yeni kayışta baş ağrısını ve boyun gerginliğini azaltacağı söylese de nasıl yapacağına dair detaylar paylaşılmadı.

Cihaz hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Tam ne zaman gelebileceğine dair bilgi yok. Ancak sonbaharda olacağını tahmin edebiliriz. Cihazın Vision Pro 2 olacağını belirtelim. Daha uygun fiyatlı Vision Pro versiyonunun ise ilerleyen yıllarda çıkması bekleniyor.