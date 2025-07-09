Apple, en üst düzey yöneticilerinden olan COO Jeff Williams'ın emekli olacağını açıkladı. Buna ek olarak artık bazı ekiplerin direkt olarak CEO Tim Cook'a rapor vermeye başlayacağı da duyuruldu.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, yönetim kadrosunda son zamanlarda sık sık değişiklikler yaşıyordu. Dev şirkette şimdi ise en üst düzey yöneticilerden birinin ayrılacağı ve ekiplerin çalışma sisteminde bazı değişiklikler yapılacağı açıklandı. Açıklama, direkt olarak Apple’ın sitesinden resmî olarak yapıldı.

Buna göre şirketin 2015 yılından beri COO’su, yani “Baş İşletme Görevlisi” olarak görev yapan Jeff Williams’ın bu ay sonunda şirketten ayrılacağı belirtildi. Williams, Apple’daki operasyonları yöneten en üst düzey yöneticilerden biriydi ve direkt olarak CEO Tim Cook’a rapor veriyordu. Yerine, şirket operasyonlarında Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sabih Khan’ın geleceği açıklandı.

Tasarım ekibi artık direkt Tim Cook’a rapor verecek

*Jeff Williams (sol), onun yerine geçecek Sabih Khan (sağ)

Williams, konuya ilişkin yaptığı açıklamada emekliye ayrılma kararının nedenini de açıkladı. 62 yaşındaki ünlü iş insanı, artık 5 torununun da içinde olduğu ailesine ve arkadaşlarına zaman ayırmak istediğini belirtti. Williams, 30 yıla yakındır Apple’da görev alıyordu ve iPhone’dan iPad’e kadar birçok devrim yaratan ürünün çıkışında önemli rol oynamıştı.

Bunlar dışında Apple’daki ekiplerin çalışma sistemlerinde de değişiklik olacağı duyuruldu. Normalde COO’ya rapor veren tasarım ekibi, artık direkt olarak şirketteki en üst düzey yönetici olan CEO Tim Cook’a rapor verecek. Ayrıca Apple Watch departmanı da doğrudan Tim Cook altında çalışmaya başlayacak.