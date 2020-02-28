Şu Anda Piyasada Bulunan En İyi 9 Akıllı Saat

Giderek popüler hale gelen akıllı saatler arasından bütçenize göre en mantıklı tercihi yapmaya çalışırken, çok farklı seçenekler görmeniz mümkün. Sizin için şu anda satışta olan en kullanışlı akıllı saatleri ucuzdan pahalıya doğru sıraladık.

Giyilebilir teknoloji denilince akla ilk gelen ürünlerden biri hayatımızı kolaylaştıran akıllı saatler. Kalp atışımızı ölçmekten sesli araması yapmaya kadar birçok konuda kolaylık sağlayan bu saatler son dönemlerde giderek popüler oldu, olmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Akıllı saat almak istediğimizde geniş bir fiyat yelpazesiyle karşılaşmamız bizlere büyük avantaj sağlıyor. Kolaylıkla bulup satın alabileceğiniz akıllı saatleri sizler için derledik. Boyutlarından detaylı özelliklerine kadar tüm bildiklerimizi tek bir sayfada topladık.

Piyasada bulunan en iyi akıllı saatler:

Honor Watch Magic 2,

Fitbit Versa 2,

Fitbit Ionic Akıllı Saat,

Samsung Galaxy Watch Active 2,

Samsung Galaxy Watch,

Huawei Watch 2,

Fossil Gen 5,

TicWatch Pro,

Apple Watch Series 5.

1. Honor Watch Magic 2:

İşletim sistemi: Huawei Wear OS

Uyumluluk: Android

Ekran: 1.2” AMOLED

İşlemci: Kirin A1

Hafıza: 4GB

Batarya ömrü: 7 gün

Kablosuz şarj: Var

Bağlantı: Bluetooth

Ortalama fiyatı: 1300 TL

Bu saat spor severlerin fiyat performans açısından alabileceği en başarılı saatlerden birisi. Gün boyunca bedeninizi takip etmeye programlanmış bu akıllı saat sizlere kalp atışınızı, hızınızı ve yaktığınız kaloriyi gösterebilir. Su geçirmez özelliği sayesinde ise havuzlarda ve denizlerde kullanılması son derece ideal.

Piyasadaki en iyi akıllı saatlerden biri olarak adını duyuran bu saatin tasarımı son derece şık ve konforlu. Aynı zamanda GPS özelliği de bulunuyor ve yüzmeden dağcılığa yaptığınız her türlü egzersizde en büyük yardımcınız oluyor.

2. Fitbit Versa 2:

İşletim sistemi: Fitbit OS

Uyumluluk: Android 7+, iOS 11+

Ekran: 300x300 AMOLED

Hafıza: 2.5GB

Batarya ömrü: 5 güne kadar

Kablosuz şarj: Var

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Ortalama fiyatı: 1700 TL

Başlıktan da anlayacağınız üzere Fitbit Versa’nın bir üst modeli olan bu saat yarı akıllı yarı fitness takip cihazı olarak geçiyor. Fitbit Versa 2’nin yeni bir özelliği ise ekranınızın sürekli açık kalması. Bununla birlikte spor yaparken hareketlerinizle ilgili birçok bilgiyi anında görüntüleyebilirsiniz.

Her ne kadar listenin en iyi saati olmasa da, Fitbit Versa 2 uygun fiyata alınabilecek en iyi akıllı saatlerden biri. Diğer saatlerin aksine GPS ve Spotify’ı offline kullanma özelliği bulunmasa da Alexa ile eşleştirilebilir olması güzel bir avantaj.

3. Fitbit Ionic Akıllı Saat:

İşletim sistemi: Fitbit OS

Uyumluluk: Android, iOS

Ekran: 1440bit TBC led

İşlemci: Quad-core 1.0GHz

Hafıza: 2.5GB

Batarya ömrü: 2-3 gün

Kablosuz şarj: Yok

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth

Ortalama fiyatı: 1700TL

Fitbit markasının en iddialı modellerinden biri olan Fitbit Ionic ile aklınıza spor ile ilgili gelen her şeyi uygulayabilirsiniz. Koşmaktan yüzmeye ağırlık kaldırmaktan kick boksa kadar aklınıza gelebilecek her türlü spor çeşidinde size yardımcı olacak bu saatin içerisinde aynı zamanda vücut geliştirmeye dair dersler de mevcut.

İlk çıktığında ücreti biraz pahalı olsa da daha sonra yapılan düzenlemelerle cep yakan bir saat olmaktan yavaşça uzaklaşan bu model, Fitbit Versa 2 veya dengi akıllı saatlerin bir tık üstünü tercih edenler için ideal.

4. Samsung Galaxy Watch Active 2:

İşletim sistemi: Tizen OS

Uyumluluk: Android, iOS

Ekran: 1,21 Super AMOLED

İşlemci: Dual Core 1.15GHz

Hafıza: 4GB

Batarya ömrü: 2 gün civarı

Kablosuz şarj: Var

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth

Ortalama fiyatı: 1600-2300 TL

Bir yandan sporla ilgilenirken aynı zamanda şık görünmek isteyen kullanıcıların rahatlıkla tercih edebileceği Samsung Galaxy Watch Active’de alüminyum ve metal olmak üzere iki farklı kasa seçeneği bulunuyor. Ancak metal kasalı seçeneğin fiyatı alüminyum kasaya göre biraz daha pahalı.

50 metreye kadar suya dayanıklı olmasının yanında aynı zamanda geceleri uyku düzeninizi takip etmenizi sağlayan bir özelliğe daha sahip. İçerisinde 39’dan fazla antrenman programıyla birlikte spor yaparken aklınıza gelebilecek birçok konuda sizlere yardımcı olabiliyor.

Kendinizi sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda stres seviyenizi ölçebilen bu akıllı saat size aynı zamanda nefes almanızı da hatırlatıyor ve böylelikle sadece bedeninize değil aynı zamanda zihninize de önem veriyor.

5. Samsung Galaxy Watch:

İşletim sistemi: Tizen OS

Uyumluluk: Android, iOS

Ekran: 1.2” veya 1.3” seçenekleri bulunuyor

İşlemci: Dual-core 1.15Ghz

Hafıza: 4GB

Batarya ömrü: 4 gün

Kablosuz şarj: Var

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, LTE

Ortalama fiyatı: 1800TL

Samsung telefon kullanıcıların tüm dünyada en çok tercih ettiği saat olan Samsung Galaxy Watch, bir akıllı saatten beklenen birçok performansı sizlere sunuyor. 46 ve 42 mm olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip bu saatin eğer 46 mm olanını tercih ederseniz yoğun kullanımda bile dört gün gidebilen inanılmaz bir bataryayla karşılaşabilirsiniz.

Tasarımda her ne kadar sportiflikten kaçınılmış olsa da, içerisinde yine 39’dan fazla egzersiz programı bulunuyor ve koşudan bisiklet sürmeye yapacağınız birçok farklı egzersizin kaydını tutabiliyor. Bu telefonun en güzel özelliklerinden biri ise iPhone telefonlarıyla da uyumlu olması.

6. Huawei Watch 2

İşletim Sistemi: Lite OS

Uyumluluk: Android, iOS

Ekran: 1,39” AMOLED

İşlemci: Snapdragon Wear 3100

Hafıza: 8GB

Batarya ömrü: 2 gün

Kablosuz şarj: Var

Bağlantı: Wi-Fi (sadece Classic modelinde), Bluetooth 5, BLE, GPS

Ortalama fiyatı: 3000-3500 TL

Huawei markasının en yeni akıllı saati olan Huawei Watch 2’nin en iyi özelliklerinden biri anlık stres seviyenizi ölçebiliyor olması. Önceki modellerinden daha geniş bir tasarıma sahip olan bu saat aynı zamanda uzun süre giden bataryası ile meşhur. Deri ve metal kayış seçeneklerine sahip Huawei Watch 2, 50 metreye kadar su geçirmeme özelliğine sahip.

Üzerindeki hoparlör sayesinde müzik dinleyebilir ve aynı zamanda adım sayar, kalp ölçer, jiroskop, ivmeölçer gibi kolaylık sağlayan birçok özelliğini kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak Bluetooth bağlantısı sayesinde spor yaparken kablosuz kulaklıklarınızı rahatça bu akılla saate bağlayabilir ve sporunuzu daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.

7. Fossil Gen 5 Akıllı Saat

İşletim Sistemi: Wear OS

Uyumluluk: Android, iOS

Ekran: 1,2” AMOLED

İşlemci: Snapdragon Wear 3100

Hafıza: 8GB

Batarya ömrü: 2 gün

Kablosuz şarj: Yok

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth

Ortalama fiyatı: 3000-3500 TL

Son yıllarda giyilebilir teknoloji sektöründe kendini hızla geliştiren markalardan birisi olan Fossil, şirketin bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu en başarılı akıllı saat olan Fossil Gen 5’i bizlere sunuyor.

Şık bir tasarıma sahip olan bu akıllı saat spor yaparken her türlü şekilde size yardımcı olabilir ve günlük işlerinizi hallederken şık görünmenizi sağlar. Altı farklı kasa seçeneklerinin olmasının yanında bir de bu renklerle uyumlu kayışlar seçebiliyor olmanız büyük bir avantaj.

İçerisinde adım sayar, stres ölçer, Google Fit, kalp atışı göstergesi olmasının dışında en iyi özelliklerinden birisi temassız ödeme yapmanıza olanak sağlayan Google Pay olması diyebiliriz.

8. TicWatch Pro Akıllı Saat

İşletim sistemi: Wear OS

Uyumluluk: Android 4,3+, iOS 8+

Ekran: LCD ekranla birleştirilmiş 1,4” 400x400 OLED

İşlemci: Snapdragon Wear 2100

Hafıza: 4GB

Batarya ömrü: 2 gün

Kablosuz şarj: Yok

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Ortalama fiyatı: 3000-3500 TL

Kısa süre önce Mobvoi şirketinin yenilediği bir model olan TicWatch Pro’da artık yerleşik sim, yani LTE özelliği bulunuyor. Bu sayede arama yapmak için artık telefonunuza ihtiyaç duymaz, konuşmalarınızı saatiniz üzerinden devam ettirebilirsiniz.

Aynı zamanda su altında kullanılabilen ve çizilmeye dayanıklı bu telefonun akıllı saat özelliklerini kapattığınızda şarjı 20 güne kadar dayanabiliyor. Şık bir tasarım ve birçok kolaylık sunsa da, bu akıllı saatin fiyatı normalin biraz üstünde kalıyor.

9. Apple Watch Series 5:

İşletim sistemi: watchOS 6

Uyumluluk: iOS

Ekran: 1.78” OLED

İşlemci: Apple S5

Hafıza: 32GB

Batarya ömrü 1 Gün-36 saat:

Kablosuz şarj:Var

Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Ortalama fiyatı: 3000-3500 TL

Apple son derece şık ve kaliteli saatler üretmesine rağmen fiyatlarından dolayı dünyanın en çok akıllı saat satan şirketi değil. Yine de eğer bir iPhone kullanıcısıysanız size önerebileceğimiz en iyi akıllı saat Apple Watch olacaktır. iPhone telefonlar ile uyumluluğu muazzam olan bu saatin altın, uzay grisi ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor.

40mm ve 44mm’lik kasa seçenekleri bulunan Apple Watch 5’in aslında Apple Watch 4’ten belirgin farklılıkları bulunmuyor. Yeni Apple Watch bir önceki sürümüyle aynı tasarıma sahip ve her şeyi rahatlıkla görmemizi sağlayacak geniş bir ekranı bulunuyor.

Farklılık olarak sayılabilecek yeni bir özellik ise artık saatinizin ekranını görmek istediğinizde kolunu yukarı kaldırmak zorunda kalmayacak olmanız. Apple Watch 5’in ekranında ihtiyacınız olan temel bilgiler artık sürekli gözükecek. Bu yeni saatinizle kalbinizin EKG’sini çekebillir, sporla alakalı ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz.