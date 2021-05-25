Apple, iOS 15 de dahil olmak üzere işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyuracağı WWDC 2021 etkinliğinin tarihini açıkladı. 3 gün sürecek etkinlikte iOS 15'in yanı sıra yeni macOS, watchOS, iPadOS sürümleri de tanıtılacak.

Apple, özellikle geliştiricilerin ve Apple hayranlarının heyecan ile beklediği Apple Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2021'in tarihini açıkladı. iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS gibi Apple yazılımlarının yeni sürümlerinin duyurulacağı WWDC 2021, 7-10 Haziran tarihlerinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi tamamen çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da WWDC'nin en yoğun günü, Apple işletim sistemlerinin son sürümlerinin duyurulacağı ilk gün olacak. Geliştiriciler ve Apple hayranları; apple.com, Apple Developer uygulaması, YouTube ve Apple TV üzerinden etkinliği canlı olarak izleyebilecekler.

Kesin olmamakla birlikte Apple'ın WWDC 2021 sırasında bazı yeni donanımlarını duyurması da olası görülüyor ancak adı üstünde bu bir geliştirici konferansı olacağından etkinliğin gelen olarak yazılımlara odaklanacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Apple, etkinliğin son gününde App Store'daki uygulamalar için Apple Tasarım Ödülleri kazananlarını da açıklayacak.

WWDC 2021, yeni iOS, macOS gibi işletim sistemi sürümlerinin duyurulması bir yana, tüketicilerden ziyade geliştiricilere odaklanan bir etkinlik olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğin Apple Developer uygulaması üzerinden yayınlanacak olan geliştiricilere özel bölümü, tüm kayıtlı Apple geliştiricileri için ücretsiz olacak. iOS 15 dahil Apple'ın tüm duyurularını anında öğrenmek için 7 Haziran'da Webtekno'da buluşalım.