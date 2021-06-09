Apple, WWDC 2021 etkinliğinde bizlere yeni bir donanım göstermemiş olsa da etkinliğin videosundaki etiketler arasında önemli bir ipucu bulundu. Apple, etiketler arasına ‘m1x’ ve ‘MacBook Pro’ etiketlerini de ekledi.

Pazartesi günü Apple, merakla beklediğimiz ve her yıl düzenlenen WWDC etkinliğinin 2021 ayağını gerçekleştirdi fakat etkinlikte görmeyi beklediğimiz her şeyi göremedik. Daha önce sizlerle paylaştığımız listede şirketin yeni işletim sistemi sürümlerinin yanı sıra MacBook Pro ve Mac mini bilgisayarlarını da beklediğimizi paylaşmıştık. Dünya çapında pek çok kişinin beklentisi de bu yöndeydi.

Buna karşın Apple, etkinlik boyunca hiçbir yeni donanım tanıtmadı. Etkinlikte şirketin yeni işletim sistemi sürümlerini, güvenlik ve gizlilik özelliklerini ve geliştirici araçlarını gördük. Bu durum, yakın zamanda yeni işlemciye sahip bir Apple bilgisayarı görme beklentimizi biraz bozmuş olsa da bugün keşfedilen yeni bir bilgi, bize yeni işlemci hakkında önemli bir bilgi verdi.

Apple’ın etiketleri arasında ‘m1x’ yer aldı:

Apple’ın YouTube kanalındaki WWDC 2021 etkinliğinin tekrarında videonun etiketleri arasında göze çarpan iki etiket yer aldı. İlk olarak YouTuber Max Balzer tarafından keşfedilen bu etiketler, ‘m1x MacBook Pro’ ve ‘m1x’ şeklindeydi. Apple tarafından yazılan bu etiketlerle birlikte işlemcinin ismi de neredeyse kesinleşmiş oldu.

Aslında Apple’ın beklediğimiz yeni işlemcisi için M1X ismini uzunca bir süredir kullanıyorduk ancak bu isim hiçbir zaman resmileşmemişti. İsim, halen resmiyet taşımıyor olsa da Apple’ın videosunda görülen bu etiket, MacBook Pro’larla birlikte gelecek yeni işlemcinin M1X ismini taşıyacağı beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan Apple’ın böyle bir etiketi videoya eklemiş olması, farklı bir amaç da taşıyor olabilir. Apple, videoyu YouTube’da üst sıralara çıkarmak için m1x ve MacBook Pro etiketlerinden faydalanmış olabilir. Dolayısıyla bu ihtimali de unutmamak ve işlemcinin ismine dair kesin bir kanıya varmamakta fayda var.