2020 Yılında Nasıl Bir Kablosuz Şarj Teknolojisi Göreceğiz?

Akıllı telefonların önemli bir özelliği olan kablosuz şarj, 2019'un en çok konuşulan meselelerinden bir tanesiydi. Teknoloji üreticileri, ön plana çıkabilmek için özellikle amiral gemilerine yüksek hızlı kablosuz şarj desteği eklediler. Peki 2020, kablosuz şarj teknolojisini nereye götürecek?

Akıllı telefon sektörü yüksek rekabetli bir yılı geride bıraktı. Teknoloji üreticileri, 2020 yılında da benzer çalışmalar yürütecekler ve rakiplerinin önüne geçebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bu içeriğimizde, üreticilerin en önemli silahlarından biri olan kablosuz şarj teknolojisinin 2020 yılında neler sunacağından bahsedeceğiz.

2019 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonların büyük bir çoğunluğu, kablosuz şarj desteğiyle birlikte geldi. Ancak mevcut koşullarda kablosuz şarj teknolojisi, yeteri kadar hızlı değil. Çünkü akıllı telefonların kablolu hızlı şarj destekleri, her geçen gün biraz daha yükseliyor ve telefonlar, artık çok daha kısa sürede şarj oluyorlar. Peki kullanıcılar, 2020 yılında kablosuz şarj kullanarak telefonlarını hızlıca şarj edebilecekler mi?

Apple

ABD merkezli teknoloji devi Apple, zaman zaman iPhone'larına getirdiği yeniliklerle eleştiriliyor. Çünkü teknik eleştirmenler ve tüketiciler, iPhone'ların yeteri kadar özelliğe sahip olmadığını düşünüyorlar. Apple, kablosuz şarj teknolojisine rakiplerine göre nispeten geç geçiş yaptı ancak şirket, çalışmalarını rakiplerinin önüne geçebilecek şekilde ilerletiyor.

Aslına bakacak olursak Apple, yeni nesil cihazlarında hem kablosuz hem de kablolu şarjla ilgili bazı çalışmalar yapıyor. Şirketin bazı ürünleri, USB Type-C desteğine sahip olmaya başladılar ve bu da Apple'ın, tüketicilere daha hızlı şarj imkanı sunacağı anlamına geliyor. iPhone 11 serisinin 30 dakikada %50 şarj olabildiğini düşünürsek, yeni nesil iPhone'ların gerçekten de hızlı şarj olabileceklerini ön görebiliriz.

Xiaomi

2019 yılının en çok konuşulan akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, 2019 yılında kablosuz şarj teknolojileriyle de adından söz ettirmeyi başardı. Çünkü şirketin Mi 9 Pro 5G modeli, tam 30 watt kablosuz şarj desteğine sahip. Pek çok akıllı telefonun kablolu şarj hızına denk olan bu oran, Xiaomi'yi zaten ön plana çıkarıyor. Ancak Xiaomi'nin yükselttiği beklenti, bakalım 2020 yılında karşımıza nasıl çıkacak.

OnePlus

Çinli bir başka teknoloji üreticisi olan OnePlus, 2019 yılında da tüketicileri cezbetmeyi başardı. Ancak şirketin, akıllı telefon sektöründe kazandığı yeri sağlamlaştırabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırması ve kablosuz şarj teknolojisine daha fazla önem vermesi gerekiyor. Ortaya çıkan raporlar da bu durumu doğruluyor ve OnePlus'ın gelişmiş bir kablosuz şarj teknolojileri üzerinde çalıştığını gösteriyor. Raporlara göre OnePlus, 2020 yılında kablosuz şarj desteği sunmaya başlayacak.