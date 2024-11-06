Apple, Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alacak. Apple’a App Store kuralları nedeniyle ceza verileceği ortaya çıktı.
Avrupa Birliği, Apple’a yönelik soruşturmasına 2023 yılı Mart ayında başlamıştı. Şirketin App Store üzerindeki kuralları özellikle geliştiricilerin alternatif ödeme yollarını kullanmalarına engel oluyordu.
Apple’a verilecek ceza miktarı milyar dolarları bulabilir
AB, Haziran ayında Apple’a uyarıda bulunarak, geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme seçenekleri konusunda bilgilendirmelerine olanak tanıması gerektiğini belirtmişti. Ancak Apple bu yönde bir değişiklik yapmayıp yeni ücretlerle çözüm arayışına girdi.
AB'nin, Apple’a verilecek cezaya ilişkin kararı ise henüz taslak aşamasında. Dijital Pazarlar Yasası'na göre şirketlerin küresel yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar ceza verilebiliyor. Bu da pek tabii Apple için milyarlarca dolarlık bir ceza anlamına gelebilir.