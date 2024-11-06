Apple, AB Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği için büyük bir ceza ile karşı karşıya. Ceza miktarının ise milyar dolarlara ulaşabileceği ortaya çıktı.

Kaynak : https://techcrunch.com/2024/11/06/apple-to-be-fined-for-breaching-eus-digital-markets-act-bloomberg-reports/

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