iOS 18’e ait test sürümünde yer alan kodlar, iPhone, Apple TV ve HomePod mini gibi cihazlarda kullanılacak yeni nesil çiplere dair önemli detaylar barındırıyor. A19, M5 ve Proxima gibi çiplere ait kod adları ve bu çiplerin hangi ürünlerde kullanılacağına yönelik bilgiler, sızıntıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Sızıntılar ise Apple’ın donanım tarafında nasıl bir yol haritası izlediğine dair ipuçları sunuyor.

Apple’ın iOS 18’e ait test sürümünden sızan kodlar, iPhone’dan Mac’e, Apple TV’den HomePod mini’ye kadar birçok cihazda kullanılacak yeni nesil çipleri gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir videoda, iPhone 16’ya ait olduğu öne sürülen bir prototip cihaz ortaya çıktı. Bu cihazın ise Mart 2024’te derlenmiş, arayüz içermeyen bir iOS 18 test sürümünü çalıştırdığı belirtiliyor.

Apple’ın yeni nesil çip planları kodlarda ortaya çıktı

Sızdırılan bu sürümde, Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni işlemcilere dair çeşitli kod adları yer aldı. Kodlarda geçen bilgilere göre, A19 ve A19 Pro çiplerinin iPhone 17 serisinde yer alması bekleniyor. M5 ve M5 Pro çipleri ise Mac, iPad Pro ve Vision Pro gibi ürünlerde kullanılacak. Apple Watch modelleri için S11, iPhone 17e ve iPhone 18 serisi için ise yeni nesil C2 modem dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, "Proxima" kod adlı Wi-Fi ve Bluetooth çipi, Apple TV ve HomePod mini gibi cihazlarda Broadcom üretimi bileşenlerin yerini alacak.

Yeni çiplerin büyük bölümü mevcut nesillerin doğal bir devamı olarak öne çıkarken, Proxima çipi Apple’ın kablosuz bağlantı donanımlarında tedarikçiden tamamen bağımsızlaşma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Bu çipin Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 desteği sunması bekleniyor. Böylelikle hâlihazırda Wi-Fi 6 kullanan Apple TV ve Wi-Fi 4 kullanan HomePod mini için önemli bir bağlantı güncellemesi söz konusu olacak.

Öte yandan, Apple’ın M3 Ultra çipli bir Mac Pro modelini test ettiği ancak bu modelin piyasaya sürülüp sürülmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor. Kodlarda ayrıca M4 Ultra çipine dair herhangi bir iz bulunmazken, Mac Pro’nun bir sonraki güncellemesinin M5 Ultra çipiyle birlikte gelmesi ihtimali öne çıkıyor.

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