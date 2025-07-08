Bloomberg'ün iddiasına göre Meta, Apple'ın yapay zekâ modelleri bölümünün patronunu transfer ediyor. Bu yönetici, Meta'nın yeni süper zekâ ekibine katılacak.

Yapay zekâ yarışında öne geçmeyi kafasına koyan Meta, bu kapsamda “süper zekâ” oluşturmayı hedefleyen yepyeni bir ekip kurmak için çalışmalar yürütüyordu. Haziran başında 14 milyar dolarlık yatırımla Scale AI’ı bünyesine katmıştı. Buna ek olarak en büyük rakiplerinden de çalışan transfer etmeye çalışıyordu. Örneğin OpenAI’daki çalışanlara dudak uçuklatan paralar teklif ettiği, hatta birini transfer etmeyi başardığı konuşulmuştu.

Şimdi ise Meta’dan ekibine başka bir rakibinden yepyeni bir ekleme geldi. Bloomberg tarafından ortaya atılan iddiaya göre teknoloji devi, Apple’ın yapay zekâ bölümünden bir yöneticiyi bünyesine kattı.

Apple’ın yapay zekâ modellerinin başı Ruoming Pang’ın Meta’ya geçeceği söyleniyor

Bu kişi Ruoming Pang. Pang, Apple’ın yapay zekâ modellerinin patronu olarak görev yapıyordu. Yani şirketteki en üst seviyedeki yöneticilerden biriydi. Ancak iddia doğruysa Meta, onu ikna ederek Apple’dan çalmayı başardı. Pang’ın, Meta’nın süper zekâ ekibine dahil olacağı söylense de nasıl bir pozisyonda olacağı belirtilmemiş.

Pang, Apple’ın şirket içi modeller geliştiren ekibinin lideriydi. Bu modeller Apple Intelligence ve diğer cihaz içi yapay zekâ özellikleri için geliştiriliyordu. Ancak herkesin bildiği üzere Apple, yapay zekâ konusunda hâlâ istenen seviyeye gelemedi, rekabette geride kaldı. Pang’ın Meta’dan gelen teklifi kabul etmesinde bu durum etkili olmuş olabilir. Hatta kaynaklara göre Pang’ın ayrılışı Apple’ın sorunlu yapay zekâ bölümündeki vedaların ilki olabilir.