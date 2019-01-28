Apple, oyunların iyi para getirdiğini keşfetmiş olacak ki "O sektör de artık bende" diyecek. Netflix benzeri bir üyelik sistemi olacak ve Apple ipleri eline alacak.

Apple, oyunlar için bir üyelik servisi başlatmayı planlıyor. Cheddar isimli kaynağın verdiği bilgilere göre Apple, oyun geliştiricilerle yeni üyelik servisinin bir parçası olmaları konusunda konuşmalara başlamış.

Netflix’e benzer bir şekilde, kullanıcı belirli bir miktar parayı ödeyip bazı başlıklar altındaki oyunlara sınırsız erişimi olacak. Fiyatlandırma veya hangi oyunların olacağı ile ilgili net bilgiler henüz ulaşmadı.

Apple’ın geliştiricilerle yaptığı konuşmada, yayın haklarının kendisinde olacağı gibi konular da konuşuldu. Bu da yeni oyunların çıkışında Apple’ın kozları elinde bulundurması demek.

App Store’un en çok kazananlar listesini genellikle oyunlar oluşturuyor. Bu oyunların çoğu freemium. (İndirmesi ücretsiz ama oyun içinde parayla alınan ögeler bulunuyor.)

Oyunlar için üyelik modeli aslında freemium kategorisindeki oyunlar için değil, biraz daha ciddi kategorileri olan oyunlar için olacak. Yani bu uygulamayı Candy Crush benzeri oyunlarda değil, hikayesi ve oynanışı güzel oyunlarda göreceğiz.

iPhone ve iPad’lerde bulunan A serisi CPU ve GPU’lar, evlerimizde bulunan Nintendo Switch gibi konsollarla rekabet edebilecek seviyede güçlüler. Geçen sonbaharda Apple, A12X’i Xbox One ile kıyasladı.

İhtimaller dahilinde Apple, geliştiricilerle imzalayacağı anlaşmalar sonucunda bazı oyunları sadece kendi platformlarına çıkarabilir.

Apple’ın kendi oyun servisi olan Game Center, neredeyse terk edildi diyebiliriz. Game Center uygulaması, iOS 10 ile beraber iOS işletim sisteminden kaldırıldı.

Apple yönetici ekibi, Apple hizmetlerinin şu an öncelikli olduğunu duyurdu. Apple’ın bu sene haberler ve orijinal bir video hizmeti çıkaracağını tahmin ediyoruz. Oyunlar da belki bunun gibi yeni hizmetlerin arasında yer alabilir.

Apple, finansal olarak 2016 yılında servislerinden elde ettiği karları 2020 yılında iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için yol aldığını söylemek yanlış olmaz.