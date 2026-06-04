Güvenilir Apple Analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, yeni Vision Pro gözlükleri iptal etti. Bunun yerine farklı bir ürüne odaklanacak.

2024 yılında piyasaya sürülen Vision Pro, Apple’ın artırılmış gerçeklik alanındaki ilk adımı olmuştu. Ancak 3500 dolarlık fiyatıyla bu cihaz o kadar da ilgi gören bir ürün olmayı başaramamıştı. Şirketin ikinci Vision Pro ve daha uygun fiyatlı bir Vision Pro üzerinde çalışıldığı bilinen bir şeydi. Ancak gelen bilgiler durumun değiştiğini göstedi.

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Güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Analist Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı son sızıntılara göre firma, yeni Apple Vision Pro planlarını rafa kaldırdı. Bunun yerine başka ürünlere odaklanılacak. Yani yakın zamanda yeni Vision Pro görmeyeceğiz.

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Odak akıllı gözlüklere çevrildi

Kuo’nun söylediğine göre yeni Apple CEO’su olacak John Ternus, Apple’ın gözlük bölümünde ciddi değişiklikler yapacak. Bu kapsamda Ternus’un ikinci bir Vision Pro ve daha hafif tasarımlı Vision Air’ı iptal ettiği belirtilmiş. Bunun yerine şirketin günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban gözlüklere odaklanacağı aktarılmış.

Apple, yıllardır akıllı gözlük geliştiriyordu. Bu gözlükler Vision Pro’ya kıyasla daha uygun fiyatlı, her gün takabileceğiniz normal gözlük tasarımlı olacaklar. Bu yüzden de gerçekten çok satma potansiyeline sahipler.

Kuo’ya göre firma şu anda 2 akıllı gözlük üzerinde çalışıyor. Biri kamera ve mikrofonlu Meta Ray-Ban benzeri model, diğeri ise ekrana sahip artırılmış gerçeklik destekli akıllı gözlük. Şirketin sadece kameralı olacak versiyonu önümüzdeki yıl itibarıyla piyasaya sürmeyi planladığını da eklemiş.

Bu haftanın başlarında Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan da Apple akıllı gözlükleriyle ilgili bilgiler gelmişti. Gurman da Kuo ile benzer şeyleri söylemiş, ilk olarak kamera odaklı akıllı gözlük tanıtılacağını aktarmıştı. Cihazın 2027 sonunda geleceğini de eklemişti.