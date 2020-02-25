Araba Büyüklüğünde Bir Armadillo Fosili Bulundu

Arjantin’de 4 devasa armadillo fosili bulundu. Bulunan fosillerden en büyüğü, bir araba büyüklüğündeydi. Uzmanlar fosillerin iki yetişkin ve iki genç hayvana ait olduğunu düşünüyorlar.

Arjantin’de 20.000 yıl öncesine ait antik armadillo fosilleri bulundu. Bulunan dört fosil, büyüklükleri ile uzmanları şaşırttı. Bir çiftçinin tarlasında fosillere dair kanıtlara rastlanmasının ardından yapılan çalışmalarla fosiller tam ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, fosillerin bulunduğu alanın, antik hayvanların dinlenme alanı olduğunu düşünüyorlar.

Fosiller, Arjantin’in başkenti Buenos Aires yakınlarındaki kurumuş bir nehir yatağında bulundu. İlk başta sadece iki tane fosil bulunmuştu. Ancak araştırmacılar kazıya devam ettiğinde iki fosil daha ortaya çıkarıldı. Çıkarılan fosillerden en büyüğü bir araba büyüklüğünde.

Araştırmacılar, fosillerin iki yetişkin ve iki genç armadilloya ait olduğunu düşünüyorlar. Yapılacak testler hayvanların ölüm nedenlerine, cinsiyetlerine ve kalıntılarının ağırlığını belirleyecek. Testlerden sonra hayvanların kaç yaşında öldüğü de anlaşılabilecek.

Arjantinli çiftçi Juan de Dios Sota, armadillo fosillerinin keşfedilmesinin arkasındaki isim. İneklerini nehir kenarında otlatmaya götüren çiftçi, kurumuş bir nehir yatağında garip oluşumlar gördüğünü söyledi. Oluşumları daha yakından inceleyen Sota, bu noktadan sonra yetkililere bilgi verdi.

Araştırmacılar, aynı bölgede ilk defa dört hayvanla karşılaştıklarını söylüyorlar. Bulunan fosiller, Glyptodonts ismi verilen hayvanlara ait. Glyptodontslar Pleistosen döneminde, Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan modern armadilloların atalarıdır.

Fosilleri bulunan canlıların, bir armadillo koruyucu zırhıyla başlarından kuyruklarına kadar kaplı oldukları anlaşıldı. Hayvanlarının kabuklarının, yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda ve 5 cm kalınlığında olduğu ölçüldü.

Uzmanlar, Glyptodonts’ların fosilleri üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Fosiller üzerinde yapılacak testler, bu hayvanlar hakkında çok daha fazla bilgi sunarken, armadilloların evrimi hakkında bilgileri de gözler önüne serecek.