"Motorun yatak sarmış" şeklinde bir ifadeyi daha önce duydunuz mu? Umarım duymamışsınızdır çünkü bu 3 kelimenin size maliyeti bir hayli fazla olabiliyor.

Günümüzde yeni bir araba satın almak geçmişe göre çok daha zor bir hale geldi. Artan fiyatlardan dolayı pek çok kişi araba alamıyor veya alsa bile ikinci ele yöneliyor. Ancak ikinci el piyasası da bir hayli fazla. Haliyle elimizde olan arabaları çok daha iyi korumamız gerekiyor. Çünkü araba bir arıza çıkardığında binlerce TL'lik masrafla karşılaşabiliyoruz.

Arabanın motorunda yaşanabilecek bir arıza olan yatak sarması, belki de başınıza gelebilecek en kötü arızalardan biri. Bu arızayla karşılaştığınızda yapmanız gereken en önemli şey hemen sağa çekmek ve yol yardım çağırmak. Çünkü bunu yapmazsanız çok ciddi masraflarla karşılaşabilirsiniz.

Motorun yağına, suyuna bakmazsanız karşılaşacağınız yatak sarması nedir?

Öncelikle yatak sarması, motorda yaşanan bir arıza. Bu arızayı anlamak çok zor değil, ancak hızlı davranmanız gerekiyor. Neden böyle bir arıza yaşandığını anlamak için motorun içindeki parçaları tanımamız gerekiyor.

Motorun içerisinde yatak adını verdiğimiz bir parça bulunuyor. Bu parça, motorda dönen parçaların sürtünmesini engelliyor. Bu yataklardan motorda iki tür bulunuyor. Bunlardan; motor bloğu ve dönen krank arasında bulunan parçaya ana yatak, piston kolları ve krank mili arasındakine ise kol yatağı deniliyor. İşte motorun ısısının çok yükselmesi (hararet) veya yağ eksikliği, yatakların görevini yerine getirememe sonucu sürtünmesine neden oluyor. Arızanın ana sorumluluları yağ seviyesinin kritik düzeye düşmesi veya motor soğutma sisteminden kaynaklanıyor.

Eğer aracımın motoru yatak sararsa nasıl anlayabilirim, belirtileri neler?

Motorun başına gelebilecek en büyük arızalardan biri olarak kabul edebileceğimiz yatak sarmasının ilk belirtisi yağ lambasıdır. Araba burada bize bir sorun olduğunu söylemek ister. Arızanın ana sebebinin yatakların yağsız kalması olduğunu düşünürsek yağ lambası bize ilk belirtiyi sunar.

Yağ lambası yandı ve siz çok önemsemediniz diyelim. Bu sefer araçta çalışma sırasında anlaşılacak belirtiler çıkmaya başlar. İleri seviyelerde aracın motorundan metalik sesler gelir. "Tak - tak - tak" gibi metalin metale sürtüp çarptığını haber veren bu sesler, motorunuzun geri dönüşü olmayan bir yola girmeye hazırlandığını gösterir. Eğer araçtan gelen bu sesi umursamaz ve motoru çalıştırmaya devam ederseniz bunun sonucunda sıfırdan bir motor yaptırmanız gerekebilir.

Tamam motor yatak sardı, nasıl tamir edebiliriz?

Aslında bunun cevabı sizin arızayı hangi seviyedeyken fark ettiğinize bağlı. Örneğin arabanın yağı kalmadı ve aracınız yatak sardı. Siz bunu hemen fark ederseniz çok daha az parça değişimi ile sorunu çözebilirsiniz, ancak aracın içinden ses gelecek kadar ileri seviye bir sorunla karşılaşırsanız, cebinizi yakacak seviyelerde yüksek bir tamir ücretiyle karşılaşmanız oldukça muhtemel.

Aracınızın motoru yatak sardıysa iyi ve güvenilir bir ustayla çalışmalısınız. Normalde yatak ile parça arasında gözle görülemeyecek kadar küçük bir boşluk olur. O boşluğun ortasında ise yağ filmi yer alır. İşte bu aşırı ince detay yüzünden işini iyi bilen ve daha önce kullanılmamış parçalar kullanılarak tamir edilmesi gerekir.

Umarım hiçbir zaman aracınızda böyle bir sorun yaşamazsınız. Hem pahalı hem de can sıkıcı olan yatak sarmasını artık biliyorsunuz. Aracınızın ilk doktorunun siz olduğunu unutmayın. Haftada en az 1 kere aracın yağını ve suyunu kontrol etmeli, her zaman aracın sesini dinleyerek bir şeylerde terslik olup olmadığını anlayabilirsiniz.